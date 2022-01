Menang Banyak, Microsoft Beli Activision Blizzard

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Di tengah isu panas diskriminasi hingga pelecehan seksual di lingkungan kerja Activision Blizzard yang belum selesai kini publisher sekaligus developer game raksasa tersebut kembali menarik perhatian.Kabar terbaru yang mengejutkan banyak pihak adalah pengumuman bahwa Activision Blizzard diakuisisi oleh divisi game Microsoft yang tidak lain adalah Xbox.Tidak main-main, Microsoft membeli perusahaan game pemilik franchise Call of Duty tersebut dengan nilai USD68,7 miliar secara tunai seperti dikutip dari The New York Times. Nilai ini diklaim sebagai akuisisi terbesar yang pernah dilakukan Microsoft selama 46 tahun berdiri.“Selama beberapa dekade, studio dan tim di bawah Activision Blizzard telah membagikan kebahagiaan dan menerima penghargaan dari miliaran orang (gamer) di dunia,” ujar Head of Xbox Microsoft, Phil Spencer.“Kami sangat bangga dan menantikan kesempatan untuk bekerja bersama talenta terbaik dari Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob, Treyarch, dan semuanya,” tuturnya.Akuisisi ini jelas mengejutkan industri game terlepas dari permasalahan yang masih menyelimuti Activision Blizzard. Momen ini akan menjadi modal Xbox dan Microsoft untuk unggul di industri game melihat publisher tersebut menaungi banyak studio atau developer.Selama proses akuisisi berjalan tim Microsoft dan Activision Blizzard tetap bekerja secara terpisah. Apabila akuisisi rampung, maka semua akan bertanggung jawab kepada Spencer yang menjabat sebagai CEO of Microsoft Gaming.Spencer sendiri membocorkan informasi bahwa momen ini bakal dimanfaatkan Microsoft untuk mendorong pengembangan layanan cloud gaming. Dia juga menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang menimpa pekerja maupun gamer dari karya Activision Blizzard.