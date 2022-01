Bethesda Siapkan Update Besar ke The Elder Scrolls Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bethesda berbagi informasi bahwa mereka akan menyiapkan update besar ke salah satu franchise game terbaik yaitu The Elder Scrolls Online (ESO) yang diklaim saat ini memiliki basis pemain sebanyak 20 juta player.Game yang sudah hadir sejak 2014 tersebut akan menerima update yang bakal menyajikan pengalaman baru lewat Chapter The Elder Scrolls Online: High Isle. Update ini akan dirilis pada bulan 21 Juni 2022 untuk platform PC hingga konsol.Pengumuman update chapter terbaru ini hadir lewat konten trailer The Legacy of Bretons yang dirilis Bethesda pada channel YouTube The Elder Scrolls Online. Apa yang akan disajikan pada Chapter The Elder Scrolls Online: High Isle?Bethesda mengklaim gamer akan dimanjakan pemandangan dunia era Abad pertengahan (Medieval) yang kental untuk dieksplorasi. Chapter kali ini akan berfokus pada kisah politik di High Isle dan mengakhiri Three Banners War.Semua pihak dikisahkan berusaha untuk mencapai perdamaian termasuk menggelar pertemuan para bangsawan Society of the Steadfast. Namun pemain harus tetap bersiap menghadapi ancaman dari The Ascendant Order.Bethesda dan ZeniMax Online Studios juga menyiapkan sejumlah fitur baru yang bisa dijajal pada Chapter baru ini. Pertama, pemain bisa mengakses dua companion baru sekaligus yaitu Ember dari kalangan Khajiit dan Isobel dari Brenton.Tidak cuma itu, di dalam game juga hadir gameplay berupa card game bernama Tales of Tribute. The Elder Scrolls Online juga meningkatkan mode PvP dan PvE dengan sejumlah reward menarik berdasarkan rank yang diperoleh.