Wizard of the Coast Rilis Paket Double Masters 2022 Kartu Magic: The Gathering

Jakarta: Penerbit game kartu tertua di dunia Magic: The Gathering yaitu Wizard of the Coast mengumumkan rencana untuk segera merilis paket kartu atau deck yang akan memanjakan kolektor sekaligus pemain game tersebut.Di tanggal 8 Juli 2022, Wizard of the Coast akan merilis paket Double Master 2022 yang berisi 331 kartu dari set orisinal Double Masters. Setiap set kartu diklaum berisi dua kartu langka dan dua kartu foil yang akan langsung memperkuat deck pemain.Wizard of the Coast menjamin bahwa paket Double Masters 2022 akan membuat deck apapun menjadi lebih kuat. Di sini pemain akan mendapatkan drafting baru dengan format tiga warna dan arketipe warna-warni yang terbatas.Double Masters 2022 memungkinkan pemain untuk memanfaatkan sebanyak mungkin kartu langka dna kartu mythic dalam satu pilihan. Bagi kolektor kartu Magic: The Gathering mereka bisa mendapatkan tampilan baru yang sangat menarik untuk dikoleksi.Tersedia 80 kartu borderless di seluruh jenis dalam paket Double Masters 2022 yang memiliki tampilan mengagumkan dan tekstur foil. Wizard of the Coast menjamin pemiliknya akan membuat pemain lain iri dengan koleksi terbaru ini.Para penggemar juga akan senang melihat kartu-kartu ikonik kembali dalam bentuk ukiran foil, seperti Legendary Planeswalkers Wrenn and Six, Liliana, The Last Hope, dan Eldrazi Titans asli: Emrakul, Aeons Torn, Kozilek, Butcher of Truth, dan Ulamog, the Infinite Gyre.Di Indonesia, paket Double Masters 2022 akan dirilis Wizard of the Coast dalam bentuk raft boosters, draft packs, dan collector boosters. Sebelunya mereka juga merilis seri Street of New Capenna yang menawarkan tema berbeda.Street of New Capenna mengambil latar sebuah kota metropolis bergaya Art Deco khas tahun 1910-1939. Kota ini dikisahkan dibangun bersama oleh malaikat dan dipimpin iblis yang terdiri dari lima faksi terbesar iblis untuk menguasai kota dan pasokan ‘Halo’ sebuah sumber daya langka yang memiliki kekuatan magis.