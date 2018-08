Tokoh Walking Dead Muncul di Tekken 7

Bandai Namco mengumumkan crossover antara Tekken 7 dengan serial zombie survival yang ditayangkan stasiun televisi AMC, yakni The Walking Dead.Salah satu tokoh fiksi dalam The Walking Dead bernama Negan dipastikan hadir dalam update Season Pass 2 di Tekken 7. Tentunya hal ini cukup menarik karena setiap karakter di game ini memiliki gaya bertarung atau mewakili martial arts yang berbeda.Sementara tokoh Negan dalam serial televisi tadi memang tidak pernah diperlihatkan memiliki gaya bertarung atau martial arts yang khas. Namun, berdasarkan trailer yang diperlihatkan Bandai Namco, Negan masih akan hadir dengan senjata tongkat baseball yang dibalut kawat berduri.Sayangnya dalam trailer yang memperlihatkan sosok Negan sama sekali tidak diberikan gambaran mengenai gaya bertarung Negan di dalam game. Kehadiran Negan sendiri sebetulnnya dibarengi dengan kehadiran empat karakter lainnya yang baru terungkap dua kali ini.Dua karakter tersebut adalah Anna Williams yang sudah hadir sejak seri pertama Tekken yang diceritakan sebagai saudari karakter Nina. Satu karakter baru lagi adalah Wei Wulong yang sudah pernah hadir di Tekken 2.Bandai Namco sendiri belum menyebutkan tanggal update ini akan hadir. Mereka menyebutkan bahwa tidak akan lama lagi segera tersedia untuk PS4, Xbox One, dan PC.(MMI)