Baru Dirilis, Sistem Anti-Cheat Terbaru Call of Duty Sudah Jebol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Activision Blizzard harus memutar otak lebih keras dalam menangani cheater di game battle royale gratis Call of Duty: Warzone dan seri terbaru mereka yaitu Call of Duty: Vanguard. Sistem anti-cheat terbaru yang diperkenalkan beberapa hari lalu ternyata dilaporkan sudah dibobol oleh para cheater.Sebelumnya, Activision Blizzard memperkenalkan sistem anti-cheat terbaru bernama Ricochet berbasis kernel-driver yang bakal diimplementasikan di dua game tersebut. Metode ini diklaim akan sangat aman karena berada di lapisan interaksi hardware dan software atau kernel.Dikutip dari WCFF Tech, rupanya laporan yang beredar di internet menunjukan bahwa cheater telah membongkar lewat cara reverse-engineering dan membuat alat cheat baru yang bisa menjebol sistem anti-cheat Ricochet.Meskipun begitu tampaknya pihak Activision Blizzard atau Call of Duty sudah memprediksi langkah ini. Mereka sendiri mengakui saat ini sistem anti-cheat Ricochet yang sudah aktif adalah versi pre-release dan pengujian dilakukan bersama pihak ketiga atau third parties.Hal ini mengindikasikan bahwa kebocoran sistem anti-cheat terbaru tadi kemungkinan dilakukan oleh pelaku dari pihak ketiga atau yang bermitra dengan Activision Blizzard. Bukan merasa dirugikan, pihak mereka justru mengaku bakal menerima evaluasi untuk peningkatan kualitas anti-cheat Ricochet.“Hal ini akan membantu mereka untuk membobol versi awal. Cheater dengan kemampuan yang minim bakal merasa kesal karena mereka tidak memiliki keahlian untuk melawan anti-cheat berbasis kernel ini,” ungkap narasumber dari pihak Activision yang diwawancarai WCCF Tech.Call of Duty: Warzone merupakan game battle royale free-to-play yang dilaporkan berisi banyak cheater bahkan beberapa waktu lalu gamer dari pengguna konsol mengaku malas bermain dengan gamer lain yang menggunakan PC karena kerap curang. Di Call of Duty: Vanguard justru lebih aneh, game yang baru di tahap uji coba ini malah sudah berhasil dipenuhi cheater.