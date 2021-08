Call of Duty Vanguard Pamer Gameplay Perdananya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Di sesi malam pembukaan Gamescom 2021, Activison Blizzard ambil bagian dalam menciptakan kehebohan cara industri game tahunan tersebut. Mereka merilis trailer gameplay perdana dari Call of Duty: Vanguard yang berdurasi sembilan menit.Dalam video tersebut disajikan adegan Pertempuran Stalingrad yang menjadi rangkaian dari palagan Perang Dunia II di kawasan Uni Soviet. Di sini pemain disajikan jalan cerita Letnan Polina Petrova di momen sebelum dan sesudah pasukan Jerman menyerang kota Stalingrad.Di sini diperlihatkan kualitas grafis yang berhasil memanjakan mata lewat permainan cahaya dan audio yang menghentak telinga terutama di bagian baku tembak. Pada gameplay tersebut diperlihatkan bahwa interaksi pergerakan karakter semakin ditonjolkan, misalnya di bagian memanjat dinding.Di bagian lainnya diperlihatkan aksi khas dari gameplay Call of Duty saat Lieutenant Polina Petrova harus berlari dan meluncur di dalam bangunan yang runtuh. Pihak Activision maupun Sledgehammer Games sendiri belum memberikan detil dari fitur atau konten unggulan di dalam game ini.Call of Duty: Vanguard tampil memukau karena menggunakan basis game engine yang sama dengan seri Call of Duty: Modern Warfare (2019) dan Call of Duty Black Ops: Cold War. Kedua seri tersebut digarap juga oleh Sledgehammer Games.Meskipun begitu game ini masih harus mempertaruhkan kepopulerannya dengan kembali ke latar Perang Dunia II, di tahun 2017 Sledgehammer Games juga sudah mengambil tema tersebut pada seri Call of Duty: WWII. Saat itu kompetitornya, franchise Battlefield dari Electronic Arts juga melakukan hal yang sama pada seri Battlefield V di tahun 2018.Kini kedua seri game first person shooter tersebut bakal kembali bersaing. Call of Duty: Vanguard akan berhadapan dengan Battlefield 2042 yang mengusung tema semi-futuristik, tidak lagi mengadopsi tema historis dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II.(MMI)