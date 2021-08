Bocoran Call of Duty: Vanguard Dirilis, Kisahkan Task Force 141

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

— Call of Duty (@CallofDuty) August 16, 2021

Jakarta: Rumor yang beredar bahwa Activision bakal merilis seri terbaru game Call of Duty kini sudah terjawab. Akun Twitter resmi @CallofDuty dan Activision sudah merilis video teaser dari game terbarunya yang diberi nama Call of Duty: Vanguard.Sayangnya di video yang berdurasi satu menit 42 detik ini tidak banyak informasi yang dibagikan oleh Activision tapi penggemar seri game first person shooter tersebut bisa menebak latar dari game tersebut.Call of Duty: Vanguard akan kembali ke latar Perang Dunia ke-2. Hal tersebut bisa terlihat dari jenis senjata dan ornamen yang muncul dalam video singkat tadi. Di sini terlihat sejumlah palagan perang bersejarah tersebut, mulai dari musim dingin, gurun, hutan, hingga pesisir dengan puing pesawat tempur.Pada video tersebut muncul siluet sejumlah wajah dan di bagian akhir video terlihat ada empat orang yang wajahnya sesuai dengan siluet tersebut. Di sini bisa diasumsikan bahwa keempat sosok tadi adalah protagonis di Call of Duty: Vanguard.Satu lagi petunjuk yang muncul pada bagian video adalah logo dari pasukan task Force 141 yang jadi identitas seri Call of Duty: Modern Warfare Series. Pada Call of Duty: Vanguard tampaknya akan dikisahkan cikal bakal dari pasukan elit multinasional tersebut.Asumsi ini berdasarkan dialog yang muncul di akhir video teaser “Apa pun yang kita lakukan, kita lakukan bersama.” Logo Task Force 141 muncul pada detik ke-43 berupa pahatan di sebuah batang pohon.Activision dikabarkan bakal mengungkap lebih banyak Call of Duty: Vanguard pada tanggal 19 Agustus lewat event khusus di dalam game Call of Duty: Warzone di lokasi Verdansk. Game baru ini akan menjadi jawaban Activision bersaing dengan kepopuleran Battlefield 2042 yang dirilis Oktober mendatang.(MMI)