Timezone Gelar Kampanye 'Jadi Lebih Fun', Sambut Masyarakat di Masa Liburan

Jakarta: Timezone Indonesia meluncurkan kampanye Jadi Lebih Fun, Selasa 28 Maret 2023.Melalui kampanye ini, Timezone ini mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk selalu berkreasi untuk menciptakan keseruan dalam hidup mereka sehingga dapat menyebarkan banyak kebahagiaan bagi orang terdekat mereka.CEO dan Presiden Direktur Timezone Indonesia Naveen H menjelaskan bahwa kesuksesan Timezone tercipta karena adanya fokus yang kuat terhadap pelanggan yang secara konsisten diimplementasikan melalui 4 elemen yaitu menyediakan mesin permainan yang terbaru dan terdepan bagi pelanggan, lokasi toko yang mudah diakses oleh pengunjung, engagement digital yang kuat dan meningkatkan pengalaman in-venue experience bagi guests.“Melalui kampanye ini kami ingin menciptakan kebahagiaan kepada lebih banyak masyarakat Indonesia dan pengunjung kami, pada khususnya, terutama jelang masa libur lebaran dan liburan sekolah yang akan datang,” ungkap Naveen saat konferensi kers.Kampanye Jadi Lebih Fun yang akan berlangsung dari bulan Maret hingga Juli 2023 ini ditandai dengan peluncuran jingle Timezone yang merupakan aset komunikasi utama dalam kampanye ini. General Manager Marketing Timezone Indonesia, Kikie Randini, menambahkan bahwa musik menjadi medium yang tepat untuk menyampaikan pesan di Indonesia.Data dari We Are Social pada kuartal ketiga tahun 2022 kemarin, menempatkan Indonesia sebagai negara penikmat streaming musik terbanyak di dunia, dengan persentase mencapai 50,3 persen dari total penduduk.“Hal ini membuktikan musik adalah bagian yang tidak terlepaskan dari masyarakat Indonesia, selain itu musik juga merupakan medium yang mudah diterima, dinikmati dan dapat membangkitkan rasa bahagia dengan cepat bagi seluruh kalangan. Timezone Song ini akan mulai diperdengarkan di lokasi-lokasi Timezone mulai hari ini agar dapat membuat pengalaman bermain lebih menyenangkan,” papar Kikie.Kampanye Jadi Lebih Fun juga merupakan penanda kesiapan Timezone untuk menyambut masyarakat Indonesia dalam masa “festive” liburan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri hingga nanti libur sekolah.“Seluruh tim kami di lokasi Timezone sudah menyiapkan diri untuk menyambut masyarakat Indonesia pada masa liburan kali ini. Dari berbagai game terbaru seperti social bowling dan hologate yang siap menyambut di berbagai lokasi baru, produk party khusus buka puasa hingga promosi yang menawarkan bonus bermain hingga dua kali lipat akan tersedia di toko ataupun Timezone Fun App untuk meningkatkan pengalaman bermain pengunjung selama masa liburan ini,” tambah Kikie.Selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2015, Timezone Indonesia mengklaim selalu meraih Top Brand Award yang diberikan oleh Frontier dan Majalah Marketing untuk kategori Tempat Bermain Keluarga maupun Tempat Bermain bagi Kids, Teens dan Gen Z.Selain itu, Timezone Indonesia juga meraih Top Digital Company Award dari Majalah Marketing dan Indonesia Customer Service Quality Award dari Majalah SWA, di dunia internasional tahun 2022 yang lalu Timezone Indonesia meraih Gold Award untuk Excellence in Covid-19 Related Campaign dan Bronze Award untuk Excellence in Integrated Marketing Campaign dari Marketing-Interactive Asia.“Pencapaian ini akan memacu kami untuk lebih giat berinovasi dalam memberikan pengalaman bermain terbaik bagi pengunjung sehingga membuat hidup mereka jadi lebih fun,” tutup Naveen.