Game AAA Terbaik Bersaing di The Game Award 2018

Bagaimana cara mudah untuk mengetahui game terbaik yang bisa Anda mainkan? Caranya adalah melihat Game Award 2018.Game Award 2018 yang akan diselenggarakan pada 6 Desember 2018 di Amerika Serikat akan menjadi acara tahun kelima yang digelar oleh Geoof Keighley, jurnalis industri game senior. Di tahun ini akan ada banyak kategori yang diperebutkan oleh nominasi yang diisi game-game kelas AAA.Acara ini nanti bisa disaksikan secara live stream lewat beragam online platform. Tidak kurang ada 30 penghargaan yang dibagikan, dan Medcom.id akan membagikan beberapa kategori penghargaan yang sangat menarik untuk disaksikan.Pada penghargaan kategori Game of The Year atau game terbaik tahun ini diisi oleh enam nominasi yaitu, Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter: World, dan Red Dead Redemption 2.Kategori Best Ongoing Game atau game yang terus menerus mendapatkan update atau pengembangan dinominasikan kepada Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch, dan Tom Clancy's Rainbow Six.Kategori Best Game Direction, yakni game yang dianggap memiliki inovasi, diperebutkan oleh game A Way Out, Detroit: Become Human, God of War, Marvel's Spider-Man, dan Red Dead Redemption 2.Kemudian di kategori Best Narative, game dengan gaya bercerita yang inovatif dan terbaik dinominasikan kepada Detroit: Become Human, God of War, Life is Strange 2: Episode 1, Marvel's Spiderman, dan Read Dead Redemption 2.Di sisi visual juga ikut diperlombakan, di kategori Best Art Direction game yang menjadi nominasinya adalah Assassin's Creed Odyssey, God of War, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2, dan Return of Obra Din.Game mobile juga turut menjadi salah stau kategori penghargaan tahun ini, di kategori Best Mobile ada Donut County, Florence, Fortnite, PUBG Mobile, dan Reigns: Game of Thrones yang akan memperebutkan penghargaan tersebut.Selanjutnya kategori penghargaan game terbaik berdasarkan genrenya. Pada kategori Best Action Game diperebutkan olehCall of Duty: Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2: Forsaken, Far Cry 5, dan Mega Man 11.Di kategori Best Action/Adventure Game nominasinya adalah Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, dan Shadow of the Tonb Raider. Kategori Best Role Playing Game diisi oleh Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age, Monster Hunter: World, Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, Octopath Traveler, Pillars of Eternity.Di kategori Best Fighting ada game bertarung BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Soulcalibur 6, dan Street Fighter 5 Arcade. Pada kategori Best Sports/Racing ada FIFA 19, Forza Horizon, Mario Tennis Ace, NBA 2K19, dan Pro Evolution Soccer 2019.Untuk kategori Best Multiplayer Game dinominasikan kepada Call of Duty: Black Ops 4, Destiny 2: Forsake, Fortnite, Monster Hunter: World, dan Sea of Thieves. Satu lagi, kategori Best Esports Game nominasinya terdiri dari CS:GO, Dota 2, Fortnite, League of Legends, dan Overwatch.(MMI)