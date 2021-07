Company of Heroes 3 Diumumkan, Ramainkan Genre RTS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gamer di genre game real-time strategy atau RTS pasti menyambut gembira kembalinya seri terbaru dari franchise Company of Heroes. Relic Entertainment sebagai developer baru saja mengumumkan kehadiran seri ketiga game tersebut setelah vakum sejak tahun 2013.Game Company of Heroes 3 diumumkan Relic bersama dengan gameplay trailer resmi yang sudah beredar di internet. Di video tersebut disajikan campaign pertama berbasis pre-alpha footage yang menampilkan efek destruktif pada arena permainan.Pada Company of Heroes 3 masih disajikan tema dari Perang Dunia II namun di medan perang yang berbeda yaitu kawasan Mediterania seperti Afrika Utara termasuk invasi pasukan Sekutu ke Italia.Apabila kembali ke dua seri sebelumnya, Company of Heroes pertama berlatar Perang Dunia II di kawasan Eropa Barat sementara Company of Heroes 2 mengambil kisah di Front Timur.Sesuai dengan versi sejarah maka di Company of Heroes 3 gamer akan mengandalkan pasukan Amerika Serikat dan Inggris serta persemakmurannya dan pasukan nasionalis Italia. Di mode skirmish, gamer bisa bermain sebagai pihak pasukan Jerman.Di sini setiap karakter atau pasukan akan memilih fungsi serta keahlian berbeda di medan perang. Gamer yang belum pernah memainkannya mungkin akan bingung karena genre RTS di Heroes of Company menawarkan perngalaman berbeda.Pemain tidak akan disuruh untuk membangun sumber daya melainkan mengatur strategi mulai dari arah serang hingga jenis senjata yang tepat untuk membuka pertahanan musuh dan melancarkan serangan. Pemain bisa mengontrol serangan di darat, laut, dan udara sekaligus.Game Company of Heroes 3 rencananya akan dirilis untuk PC tahun depan namun saat ini Relic Entertainment menyediakan preview yang bisa dimainkan via Steam hingga tanggal 2 Agustus 2021.(MMI)