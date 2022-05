Wizard of the Coast Rilis Seri terbaru Magic: The Gathering, Streets of New Capenna

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pembuat game kartu ternama Wizard of the Coast baru saja meluncurkan paket ekspansi dengan seri terbaru bernama Street of New Capenna. Berbeda dari tema biasanya yang berkaitan dengan penyihir, ogre, dan naga kini disajikan dengan tema yang berbeda.Street of New Capenna mengambil latar sebuah kota metropolis bergaya Art Deco khas tahun 1910-1939. Kota ini dikisahkan dibangun bersama oleh malaikat dan dipimpin iblis yang terdiri dari lima faksi terbesar iblis.Kelima faksi keluarga iblis tersebut bersaing untuk menguasai kota dan pasokan ‘Halo’ sebuah sumber daya langka yang memiliki kekuatan magis. Di sini dikisahkan bahwa karakter bernama Vivien dan Elspeth yang merupakan planeswalkers yang mampu mencegah konflik perpecahan lima keluarga besar iblis.Hal yang menarik dari set Magic: The Gathering edisi Street of New Capenna yaitu sistem mekanik baru yang berbeda untuk setiap faksi keluarga iblis. Kelima keluarga iblis dikisahkan memiliki kemampuan dan peran masing-masing dalam kekuasaan Capenna.The Brokers adalah sekumpulan firma pengacara yang meyakini prediksi bahwa kiamat terjadi ketika ‘Halo’ habis. Mereka menguasai hukum dan kebijakan di kota Capenna.The Riveeters merupakan kelas pekerja yang terdiri dari pekerja bangunan, mereka dianggap menentukan pembangunan Capenna dan tidak segan bertindak destruktif karena meyakini mereka bisa membangun kota ini dari awal.The Obscura merupakan keluarga iblis dengan kemampuan penyihir. Mereka diklaim bisa memprediksi apapun yang terjadi di Capenna sehingga dengan kemampuannya bisa memeras dan memanipulasi banyak pihak. The Maestro, kumpulan pembunuh bayaran dari keluarga elit yang berusaha menjaga tradisi dari Old Capenna.Terakhir yaitu The Cabaretti yang merupakan kelompok druid dari masa Old Capenna. Mereka yang membuat kota ini hidup dengan perayaan, pesta, dan lainnya. Namun mereka memiliki kemampuan magis yang bisa menghasut siapapun.Paket kartu dari ser Magic: The Gathering Streets of New Capenna sudah dirilis oleh Wizard of the Coast dan tersedia di Indonesia sejak 29 April 2022. Set ekspansi ini terdiri dari 281 kartu yang bisa dikumpulkan. Ekspansi ini tidak hanya hadir di versi game tabletop tapi juga versi mobile dan PC.