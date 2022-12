Rilis 6 Juni 2023, Blizzard Bagikan Detail Game Diablo IV

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di ajang The Game Award 2023 Blizzard Entertainment resmi melepas teaser dan tanggal peluncuran game yang dinantikan yaitu Diablo IV atau Diablo 4, 6 Juni 2023. Meksipun begitu mereka sudah membuka pre-oder game tersebut.Diablo IV akan dirilis untuk platform PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 dan PS4. Game ini memiliki fitur cross-play dan cross-progression, termasuk Co-Op couch di versi konsol. Kini Blizzard Entertainment membagikan detail dari game ini.Diketahui bahwa Diablo IV akan menghadirkan sosok Lilith, Daughter of Hatred sebagai tokoh antagonis utama. Latar cerita di game ini mengambil periode waktu beberapa dekade setelah momen kisah game DIablo III: Reaper of Souls.Diablo IV disebutkan memiliki lebih dari 140 Dungeon dan Side Quest untuk dijelajahi dan diselesaikan. Jadi gamer tidak akan bosan berfokus pada cerita dan misi utama. Di sin juga ada Local Event, sebuah misi yang muncul kapan saja dan berhadiah besar untuk diselesaikan dengan cepat.Tidak hanya bertarung dengan menghabisi World Boss di berbagai lokasi dengan membentuk tim bersama pemain lain. Di sini gamer juga diajak untuk membersihkan sarang para demon dan mempertahankannya agar bisa dihuni kembali oleh manusia lewat mode Stronghold.Tentu saja untuk bisa menjadi yang terkuat pemain akan diberikan progres pengembangan karakter yang panjang dengan ragam pilihan kekuatan, serta tampilan yang bisa dikustomisasi.Bagi gamer yang sudah menyelesaikan cerita dan misi utama Diablo IV masih ada beragam pengalaman dan mode yang disiapkan. Jadi gamer tidak akan bosan dan tetap memiliki ambisi jadi yang terkuat.Di sini ada mode PvP bernama Fields of Hatred untuk mengumpulkan Seeds of Hatred dan Red Dust yang bisa ditukar dengan ragam mount dan kosmetik. Paragon Boards memungkinkan karakter dibuat lebih kuat untuk membuka kemampuan lain yang powerful.Di mode Nightmare Dungeons pemain diberikan kesempatan menguji kehebatan karakter dari serangan musuh yang tidak akan habis di dalam dungeon. Mode Helltide membuat anak buah Lilith lebih buas, dan apabila pemain berhasil mengalahkannya maka akan ada hadiah yang lebih menarik.Terakhir, ada Whisper of the Dead. Saat pemain berhasil menyelesaikan world objective dan bounty maka mereka bisa mendapatkan Grim Favor yang ditukarkan dengan perlengkapan kelas Legendary.