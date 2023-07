Frodo dan Aragorn Ramaikan Dunia Magic: The Gathering

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wizards of the Coast baru saja merilis The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth, set terbaru dan kolaborasi terbesar sejauh ini dari permainan kartu Magic: The Gathering (MTG).Berbagai karakter, tempat, dan peristiwa dalam cerita yang dikenal dan dicintai para penggemar telah ditata ulang untuk jagat Magic melalui desain dan mekanisme permainan. Set ini dirilis pada tanggal 23 Juni 2023 dan memberikan lebih banyak pilihan untuk dimainkan oleh pemain baru maupun bagi yang sudah berpengalaman.Set terbaru ini merupakan gerbang awal untuk mengenal MTG bagi para pemain baru, karena karakter-karakter Middle-earth yang mereka kenal dan percayai akan membantu perjalanan mereka.Terdapat Starter Kit yang memberikan pemain baru kesempatan untuk menghidupkan kembali momen favorit mereka sambil mempelajari permainan kartu terlaris di dunia ini. Kit ini berisi dua dek dalam bentuk Modern, materi pembelajaran dasar, dan token.Sebagai bagian dari kolaborasi besar ini, terdapat kartu Legendary Creature baru yang menampilkan Gandalf, Aragorn, Legolas, Saruman, Éowyn, Frodo, dan lainnya, yang akan memberikan dampak bagaikan kartu kuat dan berpotensi menjadi Commanders untuk penggemar yang memainkan format multiplayer.1 of 1 Ring Promotion adalah kartu langka yang hadir hanya untuk The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. Satu kartu premium foil dengan foil raised gold akan dimasukkan ke Collector Booster berbahasa Inggris dan dicetak dengan penomoran 1 of 1 dan naskah Elvish.One Ring yang berharga bisa jatuh ke tangan pemain mana pun, sehingga menghadirkan peluang unik bagi para kolektor. Beberapa petualangan tidak dapat dikisahkan hanya dalam satu buku, ataupun satu kartu. The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth set berisi beberapa kartu koleksi unik yang dapat ditemukan pada Set, Draft, dan Collector Booster, seperti:- Borderless Scene Cards: beberapa adegan ikonik terdapat dalam format kartu 2x2 sampai 6x3- Full-Art Middle-earth Map Lands- Showcase Ring Treatment CardsThe Lord of the Rings: Tales of Middle-earth tersedia dalam Draft Booster, Set Booster,Collector Booster, Prerelease Packs, Bundles, Gift Bundles, Commander Decks, BoosterJumpstart, dan Starter Kit.Edisi Holiday akan dirilis akhir tahun ini pada tanggal 3 November yang akan tersedia dalam bentuk Collector Boosters Special Edition, Jumpstart Vol. 2, dan Scene Boxes.