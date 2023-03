Blizzard Berikan Update Age of Falling Towers untuk Diablo Immortal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Blizzard Entertainment mengumumkan bahwa terdapat beberapa update untuk game Diablo immortal. Game yang bisa dimainkan pada smartphone tersebut menjadi salah satu game RPG terbaik untuk kelas mobile game. Update ini menghadirkan Dread Weaver Dungeon dan juga menghadirkan mode PvP dan PvE.Patch 1.6 ini sudah memasuki Age of Falling Towers. Pada patch terbaru ini menghadirkan dungeon dan mode permainan baru yang bisa dimainkan bersama teman. Blizzard memberikan peningkatan yang sangat terlihat dan bisa dirasakan oleh para pemain Diablo Immortal.Update teknis yang dilakukan oleh Blizzard adalah mereka meningkatkan hadiah yang didapatkan ketika pemain menyelesaikan aktivitas.Terdapat opsi yang memungkinkan para pemain untuk melakukan hide untuk helm yang digunakan. Tidak lupa, Blizzard juga melakukan balancing terhadap Battlegrounds and Rite of Exile mode sehingga para pemain menjadi lebih leluasa dalam bermain mode tersebut.Accures Towers Mode menjadi mode permian terbaru yang mengajak para pemain untuk bisa bermain PvP atau PvE. Setiap clan bisa berkompetisi untuk memperebutkan tower untuk menjadi pemenang.Selain itu, para anggota clan juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Cursed Item terbaru selama memainkan mode ini. Semua kepemilikan tower akan segera reset ketika sesaon sudah ditutup atau sudah habis.Update ini memberikan dungeon terbaru yang bisa dijelajahi oleh pemain. Dread Reaver Dungeon menjadi tempat yang bisa dijelajahi oleh para pemain, tempat ini berlokasi pada sebuah kapal yang sudah rusak karena kekerasan yang diberikan oleh laut sehingga menghadirkan beberapa monster laut yang siap menghambat proses penjelajahan pemain.Pada dungeon ini, pemain bisa merasakan cerita yang baru dari quest tersebut. Selain itu, pemain juga melakukan pelacakan terhadap Cult of Terror yang dinilai menantang para pemain untuk menyelesaikan quest ini.Terdapat event yang bernama Ashes of Antiquity yang mengajak para pemain untuk melindungi Sanctuary dari Cult of Terror. Event ini bisa dimainkan atau tersedia pada 30 Maret hingga 20 April. Untuk menikmati event ini, pemain minimal mempunyai level 30 untuk menyelesaikan tantangan mingguan untuk menyelesaikan misi dari event ini.Pada update terbaru ini menghadirkan Banquet of Eyes Gear set. Para pemain bisa mendapatkan set ini melalui keenam dungeon yang sudah tersedia. Set ini mempunyai keunggulan dalam memperkuat efek damage-over-time dan juga para pemain juga bisa mendapat buff dari set tersebut.Perlu diingat bahwa untuk mendapat set ini pemain harus memainkan game Diablo Immortal dengan tingkat kesusahan atau difficulty level Hell V ke atau untuk menerima drop item tersebut.