Ini Spesifikasi Tower of Fantasy di Android dan PC

Jakarta: Game baru bernama Tower of Fantasy sudah dirilis hari ini. Karya buatan level Infinite dan Hota Studio ini ramai dibahas karena dianggap menjadi pesaing Genshin Impact dari genre dan gameplay, termasuk kualitas grafisnya.Tower of Fantasy tidak hanya hadir sebagai game mobile di Android dan iOS tapi juga PC. Makanya disebut menjadi kompetitor Genshin Impact namun sayangnya tidak ikut tersedia untuk PlayStation.Melihat kualitas grafis dan gameplay open-world yang ditawarkan maka Tower of Fantasy bisa dikategorikan sebagai game yang tidak ringan, terutama untuk mobile. Medcom.id sudah merangkum spesifikasi Tower of Fantasy untuk Android.Informasi resmi yang dikumpulkan Tower of Fantasy bisa dimainkan di Android dengan sistem operasi minimal Android 7.0 sementara chipset paling rendah adalah Kirin 710 maupun Qualcomm Snapdragon 660. BTidak disebutkan chipset bagi Android yang memakai chipset MediaTek, kemungkinan paling rendah adalah yang sekelas dengan Snapdragon 660. Kami menemukan bahwa yang sekelas dengannya yaitu seri Helio G85.Game Tower of Fantasy membutuhkan kapasitas RAM minimal 4GB namun direkomendasikan 6GB. Kapasitas memori yang dibutuhkan paling kecil yaitu 12GB. Semua spesifikasi ini menunjukan bahwa Tower of Fantasy termasuk game mobile yang cukup berat.Bagaimana spesifikasi Tower of Fantasy untuk PC? Di halaman Steam hanya disebutkan bahwa game ini membutuhkan prosesor Intel Core i5 dengan RAM 8GB dan kartu grafis Nvidia GeForce GT 1030 untuk spesifikasi rendah.Di spesifikasi yang direkomendasikan Tower of Fantasy meminta prosesor Intel Core i7 dengan RAM 16GB dan kartu grafis Nvidia GeForce GT 1060 VRAM 6GB. Game ini membutuhkan memori sebesar 30GB.