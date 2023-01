Sony PlayStation Gelar “The Year of Play”, Program Berhadiah Perayaan Tahun Baru Imlek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony Interactive Entertainment (SIE) mengumumkan penyelenggaraan program “The Year of Play” yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek Tahun Kelinci. Di sini akan program berhadiah untuk setiap pembelian PlayStation 5 (PS5) dan misi bernama “Good Wish Hunting” di dalam layanan PS Store.Kedua event tersebut memiliki periode yang berbeda. Program “The Year of Play” telah berlangsung sejak 10 Januari hingga 28 Februari 2023. Konsumen yang melakukan pembelian pembelian PS5 maupun PS5 Digital Edition di periode ini berkesempatan mendapatkan hadiah senilai lebih dari Rp610 juta.Konsumen cukup melakukan aktivasi PS5 dengan sambungan koneksi internet di situs PlayStation Network (PSN). Masukan data diri termausk model PS5 dan serial number yang dimiliki.Pemenang dari program ini akan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2023. Hadiahnya terdiri dari voucher MAP senilai Rp15 juta untuk 10 pemenang. Hadiah kedua yaitu voucher Grabfood senilai Rp7,8 juta untuk 40 pemenang. Terakhir, PlayStation Store Gift card senilai Rp1,5 juta untuk 100 pemenang.Program kedua yaitu “Good Wish Hunting” berlangsung mulai tanggal 22 Januari hingga 5 Februari 2023. Di sini gamer harus berburu tas tersembunyi (hidden satchels) yang tersebar di dalam layanan PS Store.10 orang yang berhasil menemukan lima buah hidden satchels berhak mendapatkan hadiah dari Sony Interactive Entertainment, mulai dari Sony Bravia TV, DualSense dan Pulse 3D serta aksesori PS5 seperti media remote, console cover, dan DualSense charging station.Gamer harus menemukan dan mengunduh tas tersembunyi sebanyak lima buah untuk bisa menyelesaikan misi yang diberikan pada program “Good Wish Hunting”. Siapapun yang mengunduhnya juga akan mendapatkan tambahan diskon sebanyak 10 persen untuk setiap tas tersembunyi tadi di PS Store.Tidak berhenti di sini, selama periode perayaan Tahun Baru Imlek hingga 5 Februari 2023, PlayStation Store juga memberikan potongan harga untuk aksesori dan sejumlah seri game seperti Uncharted: Legacy of Thieves Collection dan semua seri The Last of Us.