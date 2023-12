Developer Pastikan New Game Plus untuk Alan Wake 2

Advertisement

Jakarta: Salah satu game paling sukses di 2023 ini memang hadir dari Remedy Entertainment, Alan Wake 2. Game tersebut menjadi game horror dan menjadi lanjutan dari game legendaris Alan Wake pertama yang rilis pada 2010 silam.Kini, Alan Wake 2 sudah menjadi game yang memberikan kesan positif dari para pemainnya. Remedy Entertainment sendiri sudah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan New Game+ pada desember 2023 ini.Konfirmasi tersebut disebarkan melalui akun X resmi Remedy Entertainment. Maka dari itu, para pemain sudah dipastikan bisa bermain kembali game Alan Wake 2 dengan semua item yang sudah didapatkan. Hadirnya New Game+ juga bisa dijadikan ajang balas dendam kepada musuh-musuh yang sudah menghambat dan memberikan tingkat kesusahan yang berbeda.Mengingat bahwa tren dari New Game+ sudah diterapkan pada era Resident Evil 4 Original dari Capcom. Maka dari itu, New Game+ memang kerap diterapkan untuk segelintir game yang ada hingga saat ini, salah satunya adalah Marvel’s Spider-Man dan juga seri God of War terbaru.Dikutip dari Gamespot, pihak pengembang memang sudah memberikan banyak indikasi bahwa Alan Wake 2 akan menghadirkan fitur New Game+, sehingga kemungkinan besar fitur tersebut memang akan segera direalisasikan. Para pemain juga akan mendapatkan pengalaman terbaru dalam bermain game yang tergolong masterpiece.Remedy Entertainment sendiri cukup mendapatkan kesuksesan yang besar dari game Alan Wake. Mengingat bahwa pada 7 Desember 2023 mendatang akan diadakan The Game Awards, dan secara mengejutkan Alan Wake 2 berhasil untuk mengamankan 7 nominasi, sehingga mendapatkan kans yang besar untuk menyabet beberapa gelar.Oleh karena itu, Alan Wake 2 mendapatkan kesuksesan yang bia dikatakan lebih besar dibandingkan Alan Wake pertama. Bagi para pemain yang ingin bermain game ini maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC.