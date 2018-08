Sekiro: Shadows Die Twice, Karya Terbaru Pencipta Dark Souls

Developer game seri Dark Souls dan Bloodborne yakni From Software berhasil menarik perhatian pengunjung Gamescom 2018 yang baru saja dibuka. Mereka kembali memperlihatkan cuplikan terbaru Sekiro: Shadows Die Twice.Hal yang membuat penasaran, bukan hanya game yang ditawarkan, tapi soal tingkat kesulitan permainannya.Game Sekiro: Shadows Die Twice memang digarap oleh From Software. Kali ini mereka menggandeng Activision sebagai penerbit. Sejauh ini, kedua pihak menjanjikan sebuah gaya permainan baru dengan mengambil beberapa elemen dari dua game sebelumnya.Sekiro: Shadows Die Twice menceritakan sebuah usaha seorang shinobi atau ninja untuk menyelamatkan majikan atau tuannya yang masih remaja dari sebuah rencana jahat sambil menghabisi musuh bebuyutannya di tahun 1500 era Sengoku Jepang.Berdasarkan trailer perdana yang diunggah akun YouTube Sony PlayStation, diperlihatkan bahwa tokoh utama tersebut memiliki tangan kiri prostetik yang dilengkapi dengan berbagai senjata dan perlengkapan yang bisa berguna saat bertarung.Selain itu, diperlihatkan juga sebuah fitur yang bisa menghidupkan kembali karakter pemain setelah kehabisan darah. Sekilas fitur ini tampak seperit fitur revive di game Dark Souls.Mengingat jenis karakter yang merupakan ninja, gaya bertarungnya diperlihatkan juga mengandalkan kemampuan stealth atau diam-diam. Pemain masih akan disajikan gaya bertarung yang brutal termasuk melawan bos yang berukuran besar.Pihak Activision dan From Software menyebutkan bahwa game ini akan dirilis pada 22 Maret 2019 untuk konsol dan PC. Belum diketahui berapa harga kontennya, termasuk edisi Collector's Edition.(MMI)