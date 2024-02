Xbox Kasih Harga Khusus PC Game Pass, Rp15 Ribu Buat 3 Bulan Langganan

Advertisement

Jakarta: Menjelang perayaan Hari Tahun Baru Imlek, divisi gaming Microsoft yaitu Xbox mengumumkan penawaran menarik untuk PC Game Pass. Bagi yang belum tahu, PC Game Pass adalah sistem berlangganan untuk bisa download dan memainkan semua game eksklusif dari katalog Microsoft Xbox di PC.Tentu saja PC Game Pass sangat menarik karena gamer di PC tidak harus membeli game satuan, mereka cukup berlangganan saja. Nah, menyambut momen spesial Imlek, Xbox memberikan harga khusus untuk PC Game Pass.Selama periode 31 Januari hingga 14 Februari, pengguna pertama dapat berlangganan PC Game Pass hanya dengan harga Rp14.999 untuk peridot tiga bulan. Penawaran ini diklaim enam kali lebih murah dari base offer atau penawaran awal.PC Game Pass dari Xbox juga sudah menggandeng kemitraan dengan publisher game besar, salah satunya Electronic Arts (EA). Mereka sudah masuk dalam keanggotaan PC Game Pass sehingga gamer yang berlangganan juga mendapatkan akses ke game buatan EA dan tersedia diskon khusus bagi pembeli game versi digital.Kemitraan dengan Riot Games menghadirkan benefit in-game berupa hadiah premium dan akses ke konten di dalam game buatannya. Contohnya, gamer bisa mendapatkan akses ke semua karakter baru dan peningkatan XP 20 persen untuk game Valorant dan League of Legends.Sejumlah game kategori AAA yang populer juga tersedia di PC Game Pass misalnya Palworld yang sedang ramai dibicarakan tidak hanya karena menawarkan gameplay menarik tapi juga kontroversi konten yang dituding meniru game Pokemon.Bagi penggemar franchise game Sega ada Persona 3 Reload yang tidak kalah populernya. Game dengan konsep open-world juga tersedia untuk gameplay yang lebih luas dan panjang, misalnya Assassin’s Creed Valhalla, Starfield, dan Sea of Thieves.“Xbox dengan senang hati membagikan tawaran ini untuk mempromosikan kecintaan Xbox terhadap industri gaming. PC Game Pass menawarkan pengalaman bermain game yang dikurasi untuk para penggemar game PC di mana mereka dapat mengakses rilis game Day One, beragam game AA, dan franchise ikonik,” tulis pihak Xbox dalam rilis yang diterima Medcom.id.