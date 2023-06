Impresi Kami Soal Demo Alone in the Dark

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: THQ Nordic belum lama membangkitkan kembali game Alone in the Dark, dan mereka juga sudah merilis versi demo yang sudah bisa dimainkan oleh para pemain. Game dengan genre horror ini akan segera rilis pada Oktober mendatang, dan THQ Nordic juga mendatangkan dua bintang dari Hollywood.Kali ini, kami berkesempatan menjajal game Alone in the Dark versi demo. Pada versi ini, para pemain bisa bermain dalam fase prolog yang akan menjembatani para pemain untuk bisa mengerti pada alur cerita utama. Namun, versi demo ini akan mendapatkan beberapa pengembangan jelang rilis resmi dari Alone in the Dark.Impresi pertama saat bermain game ini adalah pastinya dalam segi grafis. Pertama kali saya menjalankan game ini, saya sudah langsung mengacungi jempol untuk aspek grafis. Untuk ukuran game demo, mereka sudah berhasil untuk memberikan grafis yang cukup memukau dan berhasil untuk memanjakan mata dari para pemain.Kemudian, game ini menjadi game third person shooter layaknya game horror dengan kualitas tinggi. Oleh karena itu, para pemain akan lebih mudah merasakan ketegangan yang tercipta dari game ini.Dengan mereka menghadirkan sistem kamera third person maka ini menjadi salah satu tindakan yang tepat untuk sebuah game horror. Selama saya bermain game ini, mereka berhasil mengemas game ini untuk memberikan sebuah ketegangan yang cukup membuat saya kaget.Jumpscare yang ditawarkan juga bukan sembarangan untuk mengagetkan para pemain. Namun, jumpscare yang diberikan justru berhasil dibangun melalui lingkungan sekitar. Ini menjadi salah satu game dar THQ Nordic yang mempunyai potensi untuk menjadi game yang berkualitas.Pada akhir dari versi demo ini, para pemain diperlihatkan aksi dari kedua bintang hollywood tersebut, Jodie Comer dan Kevin Harbour. Mereka memerangi kedua tokoh protagonis utama, yakni Emily Hartwood dan Edward Carnby. Kedua diperkenalkan tepat sebelum versi demo tersebut berakhir.Dengan memberikan demo yang berkualitas, maka game ini menjadi salah satu game yang cukup ditunggu oleh para pemain dan penggemar. Sebagian besar pemain yang sudah mencoba game tersebut dalam versi demo maka ini mereka akan dihantui dengan rasa penasaran yang cukup tinggi untuk aksi yang akan dilakukan oleh kedua protagonis tersebut.