Game Mobile Sci-Fi Tower of Fantasy Meluncur 11 Agustus

Jakarta: Level Infinite dan Hotta Studio mengumumkan bahwa Tower of Fantasy, game open-world RPG, akan membuka preload pada 10 Agustus 2022 dan melakukan peluncuran global untuk PC dan mobile pada 11 Agustus 2022.Lebih dari tiga juta pemain diklaim telah mendaftar untuk memainkan game ini di situs web resmi Tower of Fantasy.Dengan latar cerita ratusan tahun di masa depan setelah umat manusia melarikan diri dari lingkungan bumi yang hancur dan mengungsi ke planet Aida yang jauh, game aksi dunia terbuka Tower of Fantasy ini telah menarik perhatian para gamer di Tiongkok.Tak lama lagi, para gamer dari seluruh dunia bisa turut bergabung dalam aksi yang mendebarkan.Pemain bisa menyelami gaya sci-fi pasca apokaliptik yang terinspirasi dari anime, pengembangan karakter bebas, quest yang diklaim menarik, dan pertarungan yang seru dalam pertempuran yang mendebarkan serta eksplorasi dunia terbuka.Setelah muncul bocoran tentang Tower of Fantasy dari dua Closed Beta Test, akhirnya game ini akan dirilis secara global. Para pemain bisa melihat fitur kustomisasi karakter Tower of Fantasy yang mendalam, aksi dengan senjata yang menarik, pengalaman eksplorasi open-world bersama dengan teman, dan kisah yang memikat.Baru-baru ini, ada pesan di akun Twitter resmi Tower of Fantasy; pada tanggal 26 Juli, sebuah pesan misterius yang membingungkan membuat beberapa orang mengira bahwa akun itu diretas.Namun, beberapa penggemar yang bermata jeli justru menemukan kode Morse tersembunyi, dan para Wanderer yang penasaran mulai memecahkan kode informasi misterius tersebut.Rupanya pesan rahasia itu disebabkan oleh gangguan pada menara Omnium. Akibatnya, akun resmi di dunia kita menjadi tak terkendali. Apakah berarti dunia Aida mulai menyerbu dunia kita? Apa arti pesan itu?