VNG Gelar Alpha Test Game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: VNG kembali hadir membawa game mobile terbaru yaitu Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim yang akan tersedia dalam versi alpha test di tanggal 21 hingga 26 April 2022. Game ini menawarkan gameplay Action RPG klasik yang merupakan franchise Ys Series sejak tahun 1987 di PC.Game ini akan menawarkan petualangan karakter Adol Christin dan Dogi yang diadaptasi dari Ys ke6 versi PC di tahun 2003, saat itu game ini menerima respon positif dari gamer. Kini versi mobile dari game tersebut akan digarap oleh studio Nihon Falcom dan dirilis lebih dulu di Taiwan, Hong Kong, Macao, dan Jepang.Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim diklaim menjanjikan cerita yang dalam dan menarik, grafis memukau, musik yang megah dan berbagi fitur unik seperti Class, Pet, Soul Card, Marriage System, dan NPC Interaction.“Ys adalah IP game legendaris yang kisahnya sudah eksis sejak tahun 1987. Sekuel yang banyak dan rentang waktu yang panjang tersebut membuktikan bahwa kisah Ys Series sangatlah populer dan memiliki penikmat di mana-mana, termasuk di Indonesia, tutur Product Operation Lead VNG Indonesia, Johnson Lim.Dunia game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim diklaim menyajikan petualangan terbaik dari geografis kepulauan, desa, kota, hingga pelabuhan dan gua bawah laut yang misterius. Di sini ada lima Class dan 9 Sub Class yang bisa dipilih.Petualangan juga tidak dilakukan sendirian karena ada banyak Pet yang bisa dipilih dengan ragam atribut untuk menambah kemampuan bertarung. Banyak beragam petualangan yang bisa dilakukan mulai dari mode cerita, perburuan harta karun, hingga serangan bos dan dungeon.Gamer bisa lebih dulu mendaftar dalam masa pra-registrasi yang akan berlangsung pada 16 April hingga 5 Mei 2022. Di periode tersebut gamer berkesempatan mendapatkan hadiah menarik termasuk smartphone gaming Asus ROG Phone 5s.“Seri Ys sudah dikenal oleh gamer seluruh dunia selama lebih dari 30 tahun, yang artinya gamers sudah sangat familiar dengan seri Ys ini. Ys 6 mobile sendiri hadir dengan gameplay dan visual yang sudah dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman, jadi lebih mudah diterima oleh gamer Indonesia,” ungkap Marketing Lead VNG Indonesia.