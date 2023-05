Ada Dua Artis Hollywood Jadi Bintang Game Alone In the Dark

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Seperti yang sudah disampaikan oleh THQ Nordic, game Alone In the Dark akan mengajak para pemain untuk memilih sosok protagonis utama dari cerita yang akan dibawakan. Oleh karena itu, THQ Nordic mengajak Jodie Comer dari film Killing Eve, dan David Harbour dari Stranger Things.Ini menjadi upaya yang dilakukan oleh THQ Nordic agar bisa membangkitkan karakter Emily Hartwood dan Edward Carnby menjadi salah satu karakter yang ikonik dalam industri game. Jodie dan David akan memberikan peran mereka dalam mengisis suara dari kedua karakter utama tersebut.THQ Nordic menjamin bahwa para pemain akan merasakan pengalaman baru dengan alur cerita yang sama. Selain itu, tindakan ini menjadi salah satu usaha yang dilakukan THQ Nordic untuk bisa menarik banyak perhatian pemain, sehingga mereka bisa menggaet banyak pemain baru. Mengingat bahwa game ini sudah ada sejak 1992 silam.Game ini akan mengajak para pemain untuk memecahkan misteri dan bertahan hidup dari serangan para monster yang akan mengganggu dalam pemecahan misteri. Mereka akan diajak untuk melakukan eksplorasi Decerto Manor yang merupakan sebuah rumah yang ditempati oleh para pasien dengan gangguan jiwa.Para pemain akan menggunakan Emily Hartwood atau Edward Carnby agar bisa menguak misteri yang ada dalam Decerto Manor. Karena memang rumah tersebut sudah tidak ada penghuni, melainkan terdapat beberapa monster yang akan menghantui dan meneror semua aktivitas yang dilakukan oleh kedua karakter utama tersebut.Tujuan utama dari game ini adalah Emily akan melakukan pencarian terkait pamannya yang hilang, sehingga ia akan dibantu oleh Edward yang merupakan seorang detektif. Jadi, Emily dan Edward akan melakukan pencarian mereka dalam Decerto Manor, tempat yang dikenal menjadi sarang misteri yang belum terpecahkan.Kini, pemain sudah bisa bermain versi demo dari Alone In the Dark. Jadi, para pemain bisa merasakan ketegangan yang ada dari game tersebut. Perlu diketahui, demo bisa dimainkan melalui platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan Steam.Sementara itu, game ini sendiri akan resmi rilis pada 25 Oktober 2023. Para pemain juga sudah bisa melakukan pre-order, tetapi pre-order kini hanya baru disediakan untuk konsol.