Tower of Fantasy Rilis Hari Ini, Pesaing Genshin Impact

Jakarta: Nama Tower of Fantasy beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. Kini game tersebut sudah resmi dirilis dan bisa dimainkan. Tower of Fantasy diklaim sebagai pesaing Genshin Impact dan tidak hanya tersedia di Android maupun iOS tapi juga PC.Genshin Impact cukup beruntung karena Tower of Fantasy tidak hadir di konsol sehingga persaingan keduanya tidak cukup berat. Namun, ulasan atau review yang beredar menyebutkan bahwa banyak elemen dari gameplay Genshin Impact yang hadir di Tower of Fantasy.Tower of Fantasy dirilis oleh Level Infinite dan Hota Studio. Di sini ditawarkan gameplay open-world yang pasti tidak asing bagi penggemar Genshin Impact. Perbedaan di dalamnya bisa langsung terlihat, Tower of Fantasy mengusung tema futuristik atau sci-fi sementara Genshin Impact bertema medieval dan magical.Dikisahkan periode ratusan tahun di masa depan setelah umat manusia melarikan diri dari lingkungan bumi yang hancur dan mengungsi ke planet Aida yang jauh. Mereka menemukan bahwa komet yang diberi nama Mara menyimpan sumber energi berharga jenis Omnium.Manusia kemudian membangun sebuah menara untuk tempat menambang komet Mara dan diberi nama Tower of Fantasy. Akibat campur tangan tidak bertanggung jawab terjadi bencana radiasi dari Omnium.Efeknya manusia harus hidup bergantung dari Omnium tapi dampak radiasi ini juga mengakibatkan mutasi biologis pada makhluk hidup. Di sini muncul kelompok bernama Heirs of Aida yang mencegah pemanfaatan Omnium karena berdampak kepada kehancuran dunia.Ulasan yang sudah beredar di internet mengklaim battle system dan gameplay Tower of Fantasy mirip dengan Genshin Impact. Game bisa dimainkan singleplayer atau bersama pemain lain secara online.Perbedaan paling mencolok adalah pemain Tower of Fantasy diberikan kebebasan untuk membuat karakter mereka. Kini tinggal menunggu waktu, Tower of Fantasy mampu menyalip kepopuleran Genshin Impact atau hanya menjadi peniru.