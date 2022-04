Game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim Gelar Alpha Test

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim dari VNG telah menggelar tahap Alpha Test hingga tanggal 26 April 2022. Pemain yang ingin mencoba versi awal dari game tersebut bisa melakukan pra-registrasi di website resmi VNG untuk game ini.Tahap Alpha Test terbaru bagi 10.000 pemain yang sudah melakukan pra-registrasi dan berasal dari Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia serta Singapura. Indonesia sendiri mendapatkan jatah slot untuk 2.000 pemain.Ys 6 Mobile: The Ark of Naphistim menawarkan game action-RPG dengan kualitas cerita yang sangat kuat. Di sini dikisahkan petualangan karakter Adol di sebuah wilayah asing setelah berlabuh akibat serangan kapal armada Romun.Adol yang tersapu badai saat menyelamatkan para pelaut terdampar di pulau Canaan. Di lokasi tersebut dia diselamatkan oleh penghuni setempat yaitu keponakan suku Redha Village, Olla dan Isha. Di sini petualangan Adol dimulai untuk bisa mencapai tujuan semula.DI game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim, pemain disediakan lima class dengan masing-masing advance job. Pemain bisa memilih job class Ranger, Warrior, Assassin, Mage, dan Samurai. Tidak hanya berpetualang, pemain juga bisa menguji kehebatannya dalam mode PvE atau melawan pemain lain di mode PvP.Petualangan di dunia Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim tidak akan membosankan karena di sini tersedia sistem advance class, marriage system, pet, dan card system. Di masa Alpha Test, VNG juga akan menyediakan program khusus yang bisa digunakan saat masa Open Beta digelar.VNG akan menyediakan cashback top up hingga 200 persen di Open Beta, berlaku untuk satu akun. Jadi saat pemain melakukan top up pertama senilai Rp100.000 mereka akan mendapatkan total senilai Rp200.000 untuk bisa dibelanjakan di dalam game.Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim merupakan adaptasi dari versi PC di tahun 2003. Franchise Ys Series merupakan seri game action RPG klasik yang sudah populer sejak tahun 1987