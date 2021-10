Luncurkan Ricochet, Activison Berantas Cheater di Game Call of Duty

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Activision Blizzard sebagai publisher yang merilis franchise game Call of Duty menunjukkan komitmen mereka untuk membuat ekosistem game FPS fast-paced andalannya bebas dari cheater. Mereka mengumumkan bahwa telah merilis sistem anti-cheat terbaru bernama Ricochet.Permasalah cheater di game Call of Duty memang bukan hal baru dan beberapa waktu lalu metode curang yang digunakan bahwa semakin canggih dengan menggunakan teknologi machine learning dan kecerdasan buatan.Pihak Activison mengklaim bahwa anti-cheat Ricochet memiliki sistem keamanan yang mendalam hingga kernel-level driver. Kernel sendiri dipahami sebagai lapisan penghubung antara software dan hardware di dalam sistem operasi komputer.Hal tersebut menandakan anti-cheat Ricochet bisa mendeteksi kinerja software atau hardware yang aneh saat terhubung atau bermain game Call of Duty. Di sisi lain, Activision mengklaim sistem anti-cheat mereka akan tetap menjaga privasi penggunanya.“Ricochet anti-cheat hanya akan aktif saat sedang bermain game Call of Duty. Ricochet tidak selalu aktif dan hanya akan memantau software yang berinteraksi dengan game. Saat game dinonaktifkan maka driver Ricochet akan nonaktif,” tulis Activision di situs resmi Call of Duty.Activision menyatakan bahwa sistem anti-cheat Ricochet sudah tersedia di game Call of Duty: Warzone dan bakal menyusul ke game Call of Duty: Vanguard yang bakal segera dirilis. Mereka tidak menyebutkan bahwa game Call of Duty Black Ops: Cold War juga bakal mendapatkan dukungan anti-cheat tersebut.Beberapa waktu lalu beredar di internet sebuah software cheat Call of Duty: Warzone yang dijual bebas. Cheat ini menggunakan teknologi machine learning yang diprogram dengan mempelajari rekaman video selama permainan sehingga pengguna cheat bisa menembak musuh hanya dengan mengarahi bidikan mereka ke pada lawan.