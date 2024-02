Game Hello Café Segera Rilis di Indonesia

(MMI)

Jakarta: Penggemar game genre managemen-simulator di Indonesia akan dimanjakan dengan rencana kehadiran game berjudul Hello Café yang merupakan game terbaru dari VNG Games. Di luar negeri Hello Café sudah lebih dulu hadir di Tiongkok dan berhasil peringkat Top 2 Game Genre Managemet.VNG Games mengklaim bahwa Hello Café menawarkan gameplay yang berbeda lewat banyak fitur tambahan yang belum pernah dijumpai pada game genre serupa. Apa saja fitur dan gameplay dari Hello Café?Pertama, VNG Games mengklaim Hello Café menawarkan genre managemet-simulator yang mendalam tapi menyenangkan. Pemain akan berperan sebagai manager cafe dan bertugas untuk mendesain cafe hingga menu yang akan disajikan.Manager cafe juga harus merekrut karyawan terbaik sehingga performa bisnis cafe sukses. Tersedia beragam misi yang harus diselesaikan untuk menjadi cafe kamu menjadi cafe nomor satu dari pemain lain.Kedua, fitur untuk mendesain kafe di game Hello Café sangat lengkap mulai dari memilikih furniture, mengatur tata letak, dan menambahkan hiasan di cafe. Selanjutnya adalah merekrut karyawan atau staf terbaik.Tidak hanya berusaha merekrut staf terbaik di bidangnya, kamu sebagai manager cafe juga harus menaikan atribut atau skill dari staff. Jadi mereka bisa meningkatkan kemampuan dan performa ketika bekerja.Meskipun terdengar rumit tapi Hello Café menjanjikan gameplay yang santai sehingga cocok sebagai game untuk mengisi waktu luang terutama kamu yang ingin bermain game tapi tetap bisa membagi waktu fokus kegiatan lain.Sejumlah tantangan juga sudah disiapkan untuk kamu mengatur strategi menciptakan cafe terbaik dan bersaing dengan pemain lain. Setiap tantangan akan berisi hadiah item untuk memperindah desain dari cafe kamu.Tentu dengan semua fitur dan gameplay tadi Hello Café dihadirkan dengan desain grafis menggemaskan. VNG Games menjamin game ini akan tetap bisa dimainkan dengan optimal di semua hape dengan visual grafis yang memanjakan mata.