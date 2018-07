PUBG Mobile Bawa Mode FPS dan War, Apa Itu?

PUBG Corp dan Tencent tengah aktif memberikan pembaruan ke game PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile) untuk Android dan iOS. Di antaranya adalah kehadiran beberapa mode baru yang menawarkan pengalaman game serupa versi PC.Update yang sudah sempat dirilis bulan lalu, yakni Mode First Person Perspective. Mode ini menyajikan tampilan serupa dengan tampilan game First Person Shooter yang sudah lebih dulu hadir di game PUBG versi PC.PUBG Mobile juga hadir membawa War Mode dan sistem Clan yang memungkinkan gaya permainan baru dalam genre Battle Royale. Pada War Mode disajikan pertarungan antar tim yang terdiri dari 100 pemain dan dibagi menjadi dua tim.Masing-masing tim yang berisi 50 pemain harus bersaing mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Pemenangnya adalah tim yang lebih dulu mengumpulkan poin sebanyak 100 poin.Sistemnya, setiap pemain berhasil menewaskan anggota tim lawan maka diganjar tiga poin dan satu poin apabila menewaskan anggota tim lawan dalam yang sewdang dalam kondisi down.Ditambah, apabila pemain berhasil menyelamatkan anggota satu tim yang dalam kondisi down maka akan mendapatkan. Tentunya mode ini juga memberikan kesempatan untuk pertempuan antar Clan yang dibentuk pemain bersama komunitasnya.Tidak ketinggalan, PUBG Mobile juga menerapkan fitur baru kustomisasi ikon Clan serta sistem reward eksklusif setiap Clan menaikkan rank lewat menyelesaikan misi Clan Challenges.(MMI)