Call of Duty: Vanguard Rilis Campaign Trailer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Activision Blizzard kembali membagikan informasi dari seri Call of Duty: Vanguard yang rencananya dirilis pada tanggal 5 November 2021. Di seri tersebut Call of Duty sekali lagi menyelami kisah historis Perang Dunia II dengan menyuguhkan cerita yang berbeda. Acitivison Blizzard telah merilis trailer terbaru yang menyajikan mode campaign game ini.Call of Duty: Vanguard akan menceritakan kisah pasukan militer elit multinasional Task Force One yang sebelumnya diduga sebagai cikal bakal Task Force 141 di seri Call of Duty: Modern Warfare. Di trailer tersebut dikisahkan ada lima karakter tentara yang bakal diberikan tugas khusus di tengah berlangsungnya Perang Dunia II.Pertama adalah Arthur Kingsley dan Richard Webb dari pasukan Inggris, Lucas Riggs dari Australia, Wade Jackson dari Amerika Serikat, dan Polina Petrova dari Soviet. Kelima karakter dijelaskan memiliki keahlian berbeda di medan pertempuran.Di situs resminya dijelaskan bahwa tim elit protagonis ini memiliki misi khusus yaitu merebut rahasia vital Blok Poros yaitu NAZI Jerman yang akan sepenuhnya memberikan kemenangan mutlak kepada Blok Sekutu di Perang Dunia. Di tengah porak poranda Berlin yang jatuh ke tangan Soviet ternyata NAZI Jerman menyiapkan rencana lain.Di video tersebut digambarkan pejabat militer Nazi Jerman yaitu Hermann Wenzel Freisinger yang menyebut rencana mereka akan membawa Jerman kembali sebagai Fourth Reich, setelah kegagalan Adolf Hitler mewujudkan Third Reich.Di salah satu misi, tim elit Task Force One ditugaskan untuk mendapatkan informasi penting mengenai Project Phoenix yang dipimpin oleh Freisinger. Di salah satu potongan video trailer Freisinger menyebutkan bahwa Berlin yang sudah hangus akan bangkit kembali dari abu.Hal ini sesuai dengan keyakinan mitologi Burung Api Phoenix yang hidup abadi karena bangkit dari abu. Makanya tidak heran apabila Freisinger menyebutkan impiannya sebagai The Fourth Reich. Call of Duty: Vanguard juga akan merilis konten untuk mode multiplayer yang terikat dengan Call of Duty Warzone.