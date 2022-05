Call of Duty Modern Warfare 2 Versi Reboot Diumumkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Rumor bahwa Activision berencana membuat sekuel seri game Call of Duty (CoD) Modern Warfare di tahun 2019 alias versi reboot sudah terjawab. Beberapa hari lalu mereka merilis sedikit teaser yang menampilkan logo dari dari seri keduanya.Sayangnya, Activision belum memberikan bocoran mengenai kisah di Call of Modern Warfare 2 tersebut. Namun sebagai versi reboot maka dipastikan kisah di dalamnya akan berbeda dari versi orisinal di tahun 2009.Bagi yang belum memainkan Call of Duty Modern Warfare 2019 atau versi reboot di sini lebih banyak disajikan petualangan dari Captain Price dan Gaz, sementara Soap MacTavish belum muncul. Makanya versi reboot tersebut diklaim sebagai prekuel dari versi orisinal di tahun 2007.Di bagian ending Call of Duty Modern Warfare versi 2019 diperlihatkan bahwa Captain Price akhirnya merekrut Gaz, Soap Mactavish, dan Simon Riley Ghost untuk membentuk unit pasukan khusus.Tidak ketinggalan sosok villain Khaled Al-Asad juga sempat muncul di ending tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Call of Duty Modern Warfare 2 akan melanjutkan alur cerita yang serupa dengan versi orisinal.Meskipun begitu rumor menyebutkan bahwa Call of Duty Modern Warfare kali ini justru akan berfokus ke perang melawan kartel. Apabila benar, kemungkinan ini akan menjadi cerita sampingan yang tidak pernah ada di trilogi sebelumnya.Di trilogi Call of Duty Modern Warfare orisinal, diceritakan perjalanan tim Task Force 141 yang dipimpin Captain Price dan MacTavish. Franchise Call of Duty Modern Warfare bisa dibilang yang paling sukses dan digarap oleh studio Infinity Ward.Activision memang menerapkan sistem multi-studio untuk franchise Call of Duty yang berbeda. Seri sebelumnya yaitu Call of Duty Vanguard dinilai banyak pihak kurang ‘meledak’ di pasar sementara versi gratis yaitu Warzone dengan konsep battle royale lebih digemari.