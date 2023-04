Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bisa Dimainkan Gratis Mulai 20 April 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Activision bersama dengan Blizzard mengumumkan bahwa game unggulan mereka, Call of Duty: Modern Warfare segera bisa dimainkan secara gratis mulai 20 April hingga 27 April.Ini mengajak pemain untuk melakukan 2v2 Gunfight di arena yang selalu diguyur hujan, Palayo’s Lighthouse. Perlu diketahui juga, mereka melakukan free access untuk Modern Warfare II sebagai perayaan peluncuran Season 3.Walaupun mempunyai akses gratis untuk memainkan Call of Duty: Modern Warfare II, para pemain yang memanfaatkan akses tersebut juga bisa memainkan beberapa mode yang sudah ada, dan juga mereka bisa bermain di map eksklusif multiplayer layaknya orang-orang yang membeli game tersebut.Jadi, bisa dikatakan sekarang semua orang bisa menikmati Call of Duty: Modern Warfare II secara gratis dan mereka bisa mengajak teman atau keluarga untuk bermain segala mode yang sudah disediakan.Bagi para pemain yang memainkan menggunakan free access untuk Call of Duty: Modern Warfare II, berikut adalah map yang bisa digunakan untuk bermain game tersebut:1. 6v6 Gunfights: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo’s Lighthouse2. Battle Maps: Santa Seña3. Battle Maps Mode: Ground War, Invasion4. Gunfight Maps: Shipment, Exhibit, Alley, Backsite5. 6v8 Modes: Hardpoint, Team Deathmatch, Gun Gae, Kill Confirmed, Domination, Infected, All or Nothing, One in the ChamberDari semua yang sudah disebutkan, para pemain yang memanfaatkan free access juga tetap bisa bermain bersama para pemain yang membeli game Call of Duty: Modern Warfare II. Para pemain yang ingin memainkan Call of Duty: Modern Warfare II Multiplayer secara gratis, maka mereka bisa melakukan mulai 20 April mendatang hingga 27 April sebagai upaya untuk merayakan peluncuran Season 3.