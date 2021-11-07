5 Kali Lebih Besar, Segini Ukuran File GTA Trilogy: Definitive Edition

Ukuran file GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas versi originalDilansir dari laman Game Radar, ukuran file GTA III dari 1,596 GB (versi original PS2 di PS4), GTA: Vice City 2,392 GB. Kemudian GTA: San Andreas 3,230 GB.
(GTA Trilogy Foto: Rockstar)
Ukuran file di GTA Trilogi Definitive Edition di PS4 dan PS5Dinukil dari akun Twitter Playstation Game Size @PlaystationSize, berikut ukuran file GTA Trilogy Definitive Edition:
- GTA III: 5,293 GB (versi original 1,596 GB)
- GTA Vice City: 10,768 GB (versi original 2,392 GB)
- GTA San Andreas: 22,679 GB (versi original 3,230).
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???? Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition Size VS Original Version (OV : PS2 Version On PS4)
???? GTA lll
????O : 1.569 GB
????DE : 5.293 GB
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???? GTA Vice City
????O : 2.392 GB
????DE : 10.768 GB
? GTA San Andreas
????O : 3.230 GB
????DE : 22.679 GB
???? #GTATheTrilogy pic.twitter.com/VWkvEtLyx7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) November 3, 2021
Dari data tersebut GTA San Andreas menjadi game dengan peningkatan ukuran yang paling besar. Kemungkinan di Playstation GTA Trilogy: Definitive Edition akan memiliki file 38,74 GB, ukuran tersebut tidak begitu besar jika dibanding dengan game-game yang dirilis tahun ini.