Teknologi  
Selamat Datang di
Medcom.id

Don't have an account yet? Sign up here

DOWNLOAD OUR APPS
FOLLOW US
NEWS
LIFESTYLE
FEATURED
INDEX
Member of Media Group
  • metrotvnews.com
  • mediaindonesia.com
  • lampost.com
  • inibaru.id
  • podme.id
NEWSTICKER
GTA Trilogy Definitive Edition rilis di mobile? (Foto: Rockstar)
GTA Trilogy Definitive Edition rilis di mobile? (Foto: Rockstar)

5 Kali Lebih Besar, Segini Ukuran File GTA Trilogy: Definitive Edition

Teknologi playstation4 PlayStation 5 grand theft auto GTA Trilogy Definitive Edition
Muhammad Syahrul Ramadhan • 07 November 2021 15:42
Jakarta: Rockstar telah mengumumkan game GTA Trilogy: Definitive Edition (GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas) akan rilis pada 11 November 2021. Dengan peningkatan grafis yang menggunakan Unreal Engine ukuran file game ini lima kali lebih besar dari versi original di PS2.

Ukuran file GTA III, GTA: Vice City, GTA: San Andreas versi original

Dilansir dari laman Game Radar, ukuran file GTA III dari 1,596 GB (versi original PS2 di PS4), GTA: Vice City 2,392 GB. Kemudian GTA: San Andreas 3,230 GB.
 
GTA Trilogy
(GTA Trilogy Foto: Rockstar)

Ukuran file di GTA Trilogi Definitive Edition di PS4 dan PS5

Dinukil dari akun Twitter Playstation Game Size @PlaystationSize, berikut ukuran file GTA Trilogy Definitive Edition:
  • GTA III:  5,293 GB (versi original 1,596 GB)
  • GTA Vice City: 10,768 GB (versi original 2,392 GB)
  • GTA San Andreas: 22,679 GB (versi original 3,230).
  Baca: GTA: Trilogy Definitive Edition Rilis 11 November, Termasuk Versi Mobile?
 

 
Dari data tersebut GTA San Andreas menjadi game dengan peningkatan ukuran yang paling besar. Kemungkinan di Playstation GTA Trilogy: Definitive Edition akan memiliki file 38,74 GB, ukuran tersebut tidak begitu besar jika dibanding dengan game-game yang dirilis tahun ini.

Peningkatan visual

Ukuran file yang naik lima kali lipat ini bisa dimaklumi karena adanya pengerjaan ulang untuk peningkatan visual pada karakter dan model kendaraan. Selain itu juga ada peningkatan resolusi dan pencahayaan.
 
(RUL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
TERKAIT

BERITA LAINNYA

Sean Gelael dan Tim JOTA Sabet Runner-up WEC 2021
Olahraga

Sean Gelael dan Tim JOTA Sabet Runner-up WEC 2021

Kemenkes Pastikan Tarif PCR Tak Merugikan Masyarakat
Nasional

Kemenkes Pastikan Tarif PCR Tak Merugikan Masyarakat

Indonesia Bawa Pulang Komitmen Investasi Rp641,2 Triliun dari Kunjungan di UEA
Ekonomi

Indonesia Bawa Pulang Komitmen Investasi Rp641,2 Triliun dari Kunjungan di UEA

Canggih, Asus Vivobook 13 Slate OLED Laptop jadi TV
Teknologi

Canggih, Asus Vivobook 13 Slate OLED Laptop jadi TV

Korban Tewas Ledakan Truk BBM di Sierra Leone 108 Orang, 92 Terluka
Internasional

Korban Tewas Ledakan Truk BBM di Sierra Leone 108 Orang, 92 Terluka

Rektor UNS Ziarah dan Berkunjung ke Rumah Almarhum Gilang
Pendidikan

Rektor UNS Ziarah dan Berkunjung ke Rumah Almarhum Gilang

Sempat Dipecat Akibat Skandal, Karier Kim Seon Ho Perlahan Kembali Bersinar
Hiburan

Sempat Dipecat Akibat Skandal, Karier Kim Seon Ho Perlahan Kembali Bersinar

Mengintip Motor Resmi Di Paddock Sirkuit Mandalika
Otomotif

Mengintip Motor Resmi Di Paddock Sirkuit Mandalika

Jeff Bezos Beli Rumah dan Pantai di Hawaii Seharga Rp1,1 Triliun
Properti

Jeff Bezos Beli Rumah dan Pantai di Hawaii Seharga Rp1,1 Triliun

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia
Rona

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

HOT ISSUE

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif
Peringatan!