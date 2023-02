Main SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake Pakai Bahasa Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

PLATFORM: PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox One DEVELOPER: Purple Lamp Studios PUBLISHER: THQ Nordic TANGGAL RILIS: 31 Januari 2023 GENRE: Platform, Action-Adventure

8.5 SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake Plus Dunia familier

Setiap level menantang

SpongeBob punya banyak skill

Bahasa Indonesia Minus Hanya bisa bermain sebagai SpongeBob

Tempo permainan terasa sangat lambat di awal

(MMI)

Jakarta: Banyak orang, baik gamer maupun penikmat animasi mungkin mengenal SpongeBob Squarepants, serial animasi dari Nickelodeon yang juga ditayangkan oleh salah satu televisi swasta nasional. Serial ini mengisahkan kehidupan SpongeBob di Bikini Bottom, kota kecil di bawah laut yang punya konsep fantasi unik.Serial ini cukup digemari berbagai kalangan berkat penokohan dan penggambaran yang lucu, ditambah cerita yang seringkali membuat orang sulit lupa. Belum lama ini THQ Nordic membawa SpongeBob, Patrick, dan Squidward ke dalam game berjudul SpongeBob Squarepants: The The Cosmic Shake. Ini membawa cerita baru yang ternyata membuat kami sangat ketagihan memainkannya. Berikut review game redaksi teknologi Medcom.id.SpongeBob Squarepants: The The Cosmic Shake mengangkat kisah SpongeBob dan Patrick bertemu dengan penjual benda antik dan langka bernama Kassandra. Mereka membeli sebuah sabun yang bisa mengabulkan permintaan.Namun, SpongeBob yang terlalu baik ingin mengabulkan semua permintaan warga Bikini Bottom, sehingga terjadi ledakan kosmik yang menyebabkan kerusakan dimana-mana. Tugas mereka berdua kali ini adalah membantu memperbaiki sekaligus menghilangkan semua anomali yang muncul dari perbuatannya ini.Permainan langsung dimulai bersama tutorial yang simpel dan bisa langsung dicoba. Mengusung elemen action-adventure dan platformer, pemain diajak untuk menjelajah Bikini Bottom dengan kondisi yang kacau, ditambah berbagai dunia baru yang harus dikunjungi demi mengembalikan kota kesayangan Mister Krab seperti sediakala. Penggambaran dunia permainan juga dibuat sama seperti pada serial animasinya, termasuk tempat tinggal semua warga yang penting dan tidak penting dalam dunia SpongeBob.Jika kamu penggemar SpongeBob, mungkin akan menemukan beberapa elemen yang juga hadir pada serial animasinya pada season tertentu. Ini menjadi referensi yang membuat pemain lebih mudah familier dengan Bikini Bottom. Tentunya ditambah dengan berbagai penambahan yang membuat kami penasaran, seperti tujuh level yang hadir.Tidak ada pengenalan khusus, semua NPC yang ditemui merupakan karakter yang juga muncul di layar televisi, baik dari Sandy, Plankton, hingga Nyonya Puff. Action-Adventure berarti mengajak pemain dan SpongeBob bergerak bebas dalam dunia permainan. Pergerakan yang dinamis ini dibarengi pembatasan di beberapa lokasi agar bisa fokus menyelesaikan cerita.Tampilan grafis pixel shaded berpadu dengan Bikini Bottom yang penuh dengan warna cerah membuat dunia permainan terlihat lucu. Desain visual yang ditawarkan SpongeBob Squarepants: The The Cosmic Shake menyerupai serial aslinya, sehingga pemain akan semangat dan tak sabar untuk bertualang bersama SpongeBob dan Patrick. Dunia permainan juga digambarkan cukup luas, memberikan sugesti kebebasan pemain dalam menjelajah setiap sudut kota atau level yang dikunjungi.Setiap level yang hadir memberikan kebebasan pemain untuk mengeksplorasi. Tidak terpaku pada jalur utama agar menyelesaikan level, kamu juga bisa memeriksa pojokan yang sepertinya tidak ada apa-apa, atau melompat pada sisi berlawanan dari jalan utama untuk mengumpulkan jelly.Tak hanya melompat atau berlari, SpongeBob juga memiliki berbagai gerakan khusus yang akan bertambah seiring dengan perkembangan permainan. Ini membuat petualangan setiap level lebih mengalir dan cepat. Ada juga beberapa gerakan yang dapat mengaktifkan tombol khusus di level tertentu, yang baru bisa aktif saat SpongeBob kembali untuk kedua kalinya.Tentu saja, ada musuh yang meramaikan SpongeBob Squarepants: The The Cosmic Shake. Mereka adalah makhluk menggelikan berwarna ungu, dan hadir dalam beberapa macam. Musuh ini juga memiliki beberapa mini-boss dengan gaya menyerang yang patut diwaspadai, seperti menembakkan cairan. Ada juga mini-boss yang mampu membawa objek besar dan berat dan tidak akan ragu untuk mengejar SpongeBob.Jangan khawatir karena SpongeBob punya kelincahan dan hanya perlu mencari celah untuk mengalahkan mereka. Ia juga harus lebih lincah ketika bertemu beberapa mini-boss sekaligus. Layar permainan akan semakin penuh dan ia harus mampu menghindar berbagai serangan agar celana dalamnya tidak habis.Satu hal yang paling menarik adalah kehadiran teks dan audio Bahasa Indonesia. Ya, THQ Nordic sangat serius menggarap game ini agar bisa dinikmati oleh gamer Indonesia. Tidak setengah-setengah, mereka menggunakan pengisi suara yang sama dengan serial animasinya. Ditambah teks bahasa dengan kosakata yang tepat, ini pertama kalinya kami sangat menikmati bermain game dengan bahasa selain Inggris. Apalagi pakai bahasa sendiri!SpongeBob Squarepants: The The Cosmic Shake adalah game yang sangat menarik dan seru. Walau tidak sama dengan game lainnya yang menekankan berbagai unsur keseriusan atau grafis lebih bagus dan canggih, game ini tetap bisa memanjakan pemainnya berkat nuansa nostalgia dan gaya permainan yang simpel.Selain itu, kehadiran audio dan teks Bahasa Indonesia membuatnya sangat cocok dimainkan gamer Tanah Air, terutama mereka yang mengikuti serialnya.