Ubisoft Rilis Trailer Baru Far Cry 6 dan Siapkan DLC Menarik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Di E3 2021 yang tengah berlangsung sejak kemarin, Ubisoft mengambil kesempatan untuk merilis sejumlah pengumuman yang salah satunya adalah game Far Cry 6. Game ini akan rencananya akan dirilis pada 7 Oktober di semua platform konsol termasuk generasi terbaru dan PC.Di kesempatan tersebut Ubisoft merilis trailer yang menampilkan karakter antagonis utama Far Cry 6 yaitu Anton Castillo sang diktator di negara fiksi bernama Yara. Di awal trailer tampil karakter protagonis kita yaitu Dani Rojas yang berusaha kabur dari Yara menggunakan kapal nelayan.Namun nasib Dani dan sejumlah rekannya yang memiliki keinginan sama harus gagal. Satu dari penumpang ternyata adalah Diego, anak tunggal Anton Castillo. Di sini terungkap bah Diego tidak sekejam sang ayah.Castillo dan pasukannya berhasil memberhentikan kapal yang ditumpangi Dani. Castillo sendiri berniat untuk menjemput sang anak yang juga mencoba kabur. Di akhir trailer diperdengarkan suara tembakan yang terkesan dilakukan oleh pasukan Castillo untuk menghukum mereka yang ketahuan mencoba kabur dari Yara.Di informasi yang dibagikan Ubisoft terungkap bahwa ini yang menjadi latar belakang Dani akhirnya membatalkan niatnya kabur dari Yara dan memilih bergabung ke pasukan pemberontak yang dikenal Libertad.Ubisoft sendiri bakal merilis DLC atau Season Pass yang bakal tersedia untuk pembelian game Far Cry 6 versi Gold Edition dan Ultimate Edition, dan standalone. Season Pass ini bakal menarik karena untuk pertama kali gamer bermain sebagai sosok antagonis.Ada 3 DLC menarik yaitu Episode 1 Vass: Insanity, Episode 2 Pagan: Control, dan episode 3 Joseph: Collapse. Semuanya adalah karakter antagonis utama dari seir Far Cry yang berbeda-beda.Vaas Montenegro dari Far Cry 3, Pagan Min di Far Cry 4, dan Joseph Seed di Far Cry 5. Di sini pemain akan mendalami kisah latar belakang ketiga tokoh hingga menjadi sosok jahat di ketiga seri game Far Cry.(MMI)