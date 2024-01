Jelang Rilis, Sega Tambah Banyak Fitur ke Like a Dragon: Infinite Wealth

Advertisement

Jakarta: Game ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ akan segera dirilis akhir bulan ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2024. Kini Sega kembali merilis informasi terbaru yang mengumumkan tambahan fitur di dalam gameplay sehingga membuat game tersebut semakin hidup.Sega menyebutkan bahwa ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ akan menghadirkan banyak fitur dan gameplay tambahan, misalnya sistem Poundmates, crafting senjata dan fitur untuk memperkuatnya serta sistem dungeon yang akan terus berubah tiap kali dikunjungi pemain.Pertarungan Ichiban Kasuga dan Kazuma Kiryu bakal semakin seru dengan fitur New Live Command RPG Battles yang kedatangan tambahan elemen strategis. Pemain akan diberikan ragam job baru dan lebih banyak kustomisasi.Fitur Poundmates hadir sebagai opsi untuk meminta bantuan (assist) dari karakter lain yang sempat muncul di franchise game Like a Dragon. Karakter Poundmates bisa memberikan serangan yang telak dan jumlah karakternya semakin banyak seiring progres permainan.Beberapa karakter Poundmates yang akan hadir adalah sepasang lobster dan kepiting bernama Nancy dan Olivia yang pernah muncul pada kisah Yakuza: Like a Dragon, kemudian ada Kazami Evolution yang terkenal sebagai musisi rock, dan Charlie teman dari Kasuga di Crazy Eats.Pada fitur crafting tersedia fitur untuk pembuatan senjata yang jumlahnya mencapai 140 jenis. Pemain bisa melakukannya dengan lebih dulu mengumpulkan material yang dibutuhkan dan memberikannya kepada Julie’s Gearworks.Setiap senjata yang ditingkatkan lewat crafting akan menghasilkan damage tambahan hingga jenis serangan dan efek khusus. Senjata tersebut juga akan memiliki elemen serangan khusus yang bisa memberikan damage lebih besar pada lawan dengan kelemahan tertentu.Dungeon di game ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ akan hadir sebagai bangunan yang ditinggalkan. Di dalamnya tidak hanya berisi item menarik tapi juga dihuni oleh kelompok misterius yang akan jadi musuh berat.Saat menolong orang yang tersesat di dalam dungeon maka pemain akan menerima hadiah balasan terimakasih yang nanti bisa ditukar untuk benda lainnya. Apabila pemain semakin kuat maka musuh di dalam dungeon juga ikut lebih kuat.