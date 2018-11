Ubisoft Umumkan The Settlers Edisi Spesial

Ubisoft menepati janjinya dengan merilis kembali koleksi game The Settlers untuk PC, dalam rangka memperingati usia ke-25 game RTS (Real Time Strategy) lawas tersebut.Ubsioft mengumumkan kehadiran The Settlers Histroy Collection, yang berisi tujuh seri game tersebut lengkap dengan expansion pack yang pernah ada. Setiap seri juga kini bisa dimiliki secra terpisah lewat Uplay.Dikembangkan oleh studio Ubisoft Blue Byte, game ini masih menawarkan gaya permainan RTS berlatar era abad pertengahan Eropa atau Medieval yang menuntut pemain membangun kota dan mengolah sumber daya alam yang ada sekaligus melakukan ekspansi ke tempat yang dijelajahi.Dari tujuh game enam diantaranya disebutkan oleh Ubisoft sudah menyajikan kualitas grafis yang mendukung 4K dengan dukungan game engine Snowdrop. Dalam penggarapannya kreator asli The Settlers yakni Volker Wertich juga dilibatkan.Meskipun hadir sebagai seri lengkapnya tapi Ubisoft menyebutkan telah menyisipkan gameplay baru yang membuat pengalaman game berbasis RTS ini semakin detik dan kompleks dan menantang.Sebelumnya, Ubisoft pertama kali mengumumkan rencana merilis kembali koleksi franchise The Settlers di ajang Gamescom 2018 pada bulan Agustus sebagai bagian perayaan ulang tahun franchise tersebut.(MMI)