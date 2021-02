Epic Games Store Bagi-Bagi Metro Last Light Redux Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gamer yang berburu game gratis tapi orisinal bisa segera menuju ke situs Epic Games Store atau launcher aplikasinya. Epic Games Store menepati janjinya untuk tetap membagikan game gratis di tahun 2021.Terbaru, mereka membagikan salah game kelas AAA yang populer yaitu Metro Last Light Redux. Game ini tidak boleh dilewatkan karena merupakan versi remastered dari dua game sekaligus yaitu Metro Redux di tahun 2014 dan Metro: Last Light dari tahun 2013.Metro Last Light Redux masih terkenal dengan penyajian suasana horor yang dipuji karena sangat sempurna dengan game engine 4A Engine. Gameplay yang disajikaan adalah first person shooter dengan sistem survival horror.Game ini berlatar Russia di tahun 2034 pasca ledakan nuklir yang menghancurkan kota. Mereka yang bertahan membentuk berbagai faksi untuk bertahan hidup termasuk bertahan dari serangan berbagai jenis mutant dengan tinggal di kolong bekas jalur kereta bawah tanah atau metro.Meskipun menyajikan game mode single-player tapi Metro Last Light Redux berhasil mendapatkan skor nyaris sempurna di berbagai ulasan. Makanya game lawas ini sangat sayang untuk dilewatkan.Metro Last Light Redux dirilis pada tahun 2014 sehingga spesifikasi PC yang dibutuhkan untuk memainkannya kini termasuk ringan. Spesifikasi yang direkomendasikan hanya dibutuhkan RAM 4GB dengan kartu grafis sekelas NVIDIA GeForce GTX 480 atau lebih tinggi.Game ini berukuran 10GB. Epic Games Store membanderolnya gratis hingga 11 Februari 2021. Game ini juga tersedia di Steam dengan banderol harga Rp135.999.(MMI)