Call of Duty Versi Mobile Bakal Didukung Tencent?

Franchise game Call of Duty milik Activision dan Tencent sebagai raksasa internet asal Tiongkok yang besar lewat bisnis game mobile sudah tidak asing lagi. Kini kabar terbaru terdengar terkait kerja sama kedua pihak dalam industri game.Dikutip dari VentureBeat, Activison dan Tencent tengah menjajaki kerja sama menngembangkan game mobile dari franchise Call of Duty dengan nama yang masih misterius.Informasi yang beredar sejauh ini menyebutkan bahwa game tersebut nantinya akan menyajikan pengalaman first-person action lengkap dengan karakter, senjata, arena permainan, dan mode permainan yang sudah populer dari Call of Duty.Rumor yang beredar juga menyebutkan bahwa judul dari game mobile Call of Duty kolaborasi Activision dan Tencent tersebut akan diumumkan bulan depan. Call of Duty sendiri pernah merilis game untuk platform PC bersama Tencent bernama Call of Duty Online.Game tersebut dirilis pada tahun 2013 dengan konten yang dilokalkan karena ditujukan khusus untuk kawasan Tiongkok. Untuk game mobile sendiri, Activision hanya sempat merilis satu game mobile Call of Duty yakni Call of Duty: Heroes dengan gameplay 3D combat strategy."Kami sedang bekerja sama dengan studio game Tencent, Timi, untuk mengembangkan game Call of Duty versi mobile dengan mekanisme yang diminati penggemar game mobile," ungkap Executive Vice President & General Manager Call of Duty Rob Kostich."Call of Duty sudah menjadi franchise pemimpin game bergaya first person action di dunia selama bertahun-tahun. Pasti menyenangkan untuk menyajikan game ini di mobile," imbuhnya.Di pihak Tencent, Senior Vice President Tencent Steven Ma mengaku sangat bangga dipercaya untuk mengembangkan game mobile dari franchise game first person action ternama di dunia.Namun dalam penjelasannya, Ma menyebutkan bahwa game ini akan dihadirkan sesuai dengan konten yang digemari kalangan mobile gamer di Tiongkok. Besar kemungkinan game Call of Duty versi mobile terbaru ini akan lebih dulu hadir di Tiongkok baru global.(MMI)