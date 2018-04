Konami Hadirkan Seri Castlevania Terbaru Versi Mobile

Konami baru saja mengumumkan kehadiran seri terbaru dari game lawas yang sudah hadir sejak tahun 1986, dan seri terakhirnya diperkenalkan pada tahun 2013.Castlevania kali ini dirilis dalam versi mobile berjudul Castlevania: Grimoire of Souls. Melihat tampilannya gameplay di situs resmi Konami, terlihat bahwa game ini mengusung tampilan side scrolling.Konami sendiri menyebutkan bahwa mereka menyuguhkan gameplay real-time cooperative action di dalam Castevania: Grimoire of Souls. Di dalamnya terdapat gameplay four-player boss rush mode dan 4v4 competitive multiplayer.Kemungkinan besar gameplay cooperative dan competitive multiplayer yang dihadirkan di game ini terinspirasi dari dua mode game yang sama dari seri Castlevania: Harmony of Despair di tahun 2010 yang hadir pada platform Xbox Live Arcade.Untuk karakternya, saat ini Konami menyebutkan bahwa beberapa karakter ternama dari seri Castlevania akan hadir di game ini, misalnya Simon Belmont, Alucard, Charlotte Aulin, Shanoa, dan Maria Renard. Sementara karakter baru di seri kali ini terdiri dari Genya Arikado, seorang agen rahassia, dan Lucy, peneliti sekaligus pembasmi Drakula.Game ini baru akan hadir untuk iOS, dan Konami sendiri belum menyebutkan tanggal pasti peluncurannya. Mereka menyatakan bahwa game seri Castlevania terbaru ini akan dirilis tahun ini.(MMI)