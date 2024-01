Diablo IV Season of The Construct Bawa Item hingga Dungeon Terbaru

Advertisement

Jakarta: Activision Blizzard mengumumkan bahwa mereka menghadirkan Season of the Construct. Pada Season of Construct, Blizzard juga mengatakan bahwa para pemain akan mendapatkan banyak manfaat dan keseruan baru dari berbagai event yang ada, bahkan sudah banyak item baru yang menunggu para pemain.Activision mengumumkan bahwa Season of the Construct akan diselenggarakan pada 24 Januari mendatang. Pada Season of the Construct juga akan mengajak para pemain untuk mengetahui rahasia dari Zoltun Kulle’s Loom. Kemudian, para pemain juga akan menemukan dungeon baru yang didalamnya menyimpan banyak item baru dan pastinya akan memberikan banyak manfaat kepada para pemain.Namun, perlu diketahui juga bahwa pada Season of the Construct para pemain akan menemukan serangkaian musuh baru dengan pola serangan yang berbeda. Maka dari itu, Activision mengajak para pemain untuk bersiap dalam menghadapi beberapa musuh dan juga dungeon bos terbaru yang sudah dipersiapkan.Kemudian, kamu sebagai pemain juga harus mengetahui bahwa Season of the Construct merupakan buatan dari Zoltun Kulle and juga Ayuzhan dari Caldeum. Keduanya dikatakan menciptakan sebuah teknologi kuno yang dinamakan The Loom. Teknologi tersebut pada akhirnya dicuri oleh iblis yang bernama Malphas.Jadi, pada Season of Construct kamu akan membantu Zoltun merebut kembali teknologi The Loom. Kamu juga akan ditemani oleh Ayuzhan dalam emndapatkan kembali Zolton tersebut. Jadi, berbagai quest baru juga siap menunggu para pemain di game Diablo IV.Gatehall juga merupakan sebuah kota baru yang siap diperkenalkan. Kota tersebut tepat berada di bawah Kehijistan, dan di sana kamu juga akan bertemu dengan beberapa musuh yang dinamakan Construct.Jika kamu secara aktif menyelesaikan quest-quest yang ada, kamu juga akan mendapatkan Seneschal Companion. Bahkan, Senechal yang kamu miliki bisa kamu kostumisasi sesuai selera, dan juga bisa kamu atur secara bebas dan mengikuti gaya permainan kamu.Maka dari itu, bisa dikatakan Season of Construct akan menghadirkan banyak hal baru kepada pemain, dan ini menjadi salah satu bentuk ambisi dari pihak pengembang agar membuat para pemain tidak akan [pernah bosan dalam bermain Diablo IV. Hadirnya event yang bervariasi mampu membuat banyak pemain bertahan, dan itu menjadi salah satu harapan dari Activision Blizzard.Bagi para pemain yang ingin memainkan Diablo IV, maka bisa menggunakan Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan juga PC. Game in juga sudah menyediakan fitur Crossplay, sehingga kamu bisa bermain dengan teman tanpa harus menyesuaikan platform yang kamu gunakan.