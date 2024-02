Jadwal Timnas eFootball Indonesia vs Thailand di Semifinal AFC eAsian Cup Qatar 2023

Advertisement

Jadwal Timnas eFootball Indonesia vs Thailand

Jakarta: Timnas eFootball Indonesia melenggang mulus ke partai semifinal AFC eAsian Cup Qatar 2023 usai menekuk Uni Emirat Arab pada babak perempat final, Minggu malam. Tim Indonesia berhasil menang dua gim langsung. Timnas eFootball Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie menang dua game atas Uni Emirat Arab dengan skor telak. Pada game pertama Indonesia yang menurunkan Elga dan Faidan menang enam gol tanpa balas.Gol Indonesia dicetak oleh Ramadhan Sananta (4 gol), Rafael Struick, dan Dimas Drajad.Lalu pada game kedua, Elga dan Faidan tampil kembali tampil apik dan mendominasi permainan. Pemain Uni Emirat Arab dibuat tidak berkutik.Game kedua ini pun dimenangkan dengan mudah. Timnas eFootball Indonesia mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 6-1. Pesta gol ini dibuat Ramadhan Sananta (2 gol), Hokky Caraka ( gol), Marc Klok, dan Rafael Stuick.Kemenangan ini mengantarkan Timnas eFootball Indonesia melaju ke semifinal AFC eAsian Cup Qatar 2023. Di babak empat besar Tim Indonesia akan melawan Thailand pada Senin, 5 Februari 2024.Pertandingan semifinal melawan menggunakan format sistem best of 3. Artinya, siapa yang lebih dahulu menang 2 kali, dialah yang akan keluar sebagai pemenang.Semifinal AFC eAsian Cup Qatar 2023 yang mempertemukan Timnas eFootball Indonesia vs Thailand berlangsung pada Senin, 5 Februari 2024 pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui live streaming di kanal YouTube AFC Asian Cup.