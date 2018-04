Far Cry 5: Senjata Saja Tak Cukup, Anda Butuh Pasukan

Apabila telah membaca penuturan kami tentang plot cerita Far Cry 5, maka Anda pasti setuju bahwa satu-satunyya cara membebaskan desa Hope County dari pengaruh sekte Project at Eden's Gate yang dipimpin oleh Joseph Seed dan saudaranya, adalah dengan senjata.Meskipun begitu, jumlah tentara sipil milik sekte tersebut sangat banyak, sehingga yang Anda butuhkan bukan hanya senjata tapi juga pasukan yang tidak perlu banyak tapi memiliki keahlian dalam menggunakan senjata.Sebagai game open-world, Far Cry 5 memiliki fitur yang menyediakan keseruan dalam setiap menjalakan misi yang ada, yakni fitur co-op multiplayer. Anda bisa mengajak teman untuk main bersama secara online menjalankan misi story mode.Tidak perlu bingung apabila Anda tidak menemukan teman bermain bersama di Far Cry 5. Anda juga masih bisa menggunakan bot yang merupakan tokoh protagonis di dalam game sebagai rekan dan menciptakan pasukan untuk mengalahkan pasukan sekte pimpinan Joseph Seed.Caranya Anda bisa menggunakan fitur Gun for Hire (GFH). Di wilayah Hope County tersebar beberapa tokoh protagonis utama yang menyediakan misi. Anda bisa menyelamatkan mereka dari pasukann sekte Project at Eden's Gate, dan setelah itu mereka bisa mendampingi Anda kemana saja sebagai pasukan.Menariknya setiap karakter memiliki dua kemampuan yang akan membantu Anda menghabisi musuh, dan rekan Anda tidak hanya masarakat Hope County, tapi juga hewan. GFH memiliki dua kelas, yakni specialist dan figters, apa bedanya?Specialist didapatkan dengan cara menyelamatkan mereka dalam sebuah misi story mode, sementara fighters adalah masyarakat setempat yang menolak bergabung dengan sekte pimpinan Joseph Seed, baik di kamp pemberontak atau diselamatkan dari tawanan pasukan Project at Eden's Gate.Kedua jenis GFH memiliki jenis kemampuan yang berbeda, apabila kelas specialist langsung memiliki keahlian khusus saat Anda membebaskan mereka sementara fighters baru akan memiliki diketahui keahlian khususnya saat mereka telah menghabisi sejumlah musuh, mulai dari enam hingga 12 musuh.Meskipun begitu, setiap karakter diwakili dengan jenis serangan yang berbeda-beda, ada yang mengandalkan serangan meele menggunakan senjata benda tumpul, ada yang menggunakan senjata api seperti senapan sniper mapun bazooka dan bahan peledak.Keahlian senjata tersebut juga ada di kelas specialist tapi skill atau keahlian khusus mereka terbilang lebih menarik. Pada kelas specialist ada dua karakter yang memiliki jenis serangan udara menggunakan pesawat dan helicopter, senjata api dan peledak, atau menggunakan panah untuk serangan diam-diam.Anda bisa mengkombinasikan jenis serangan pasukan, mau serangan terbuka yang mengundang lebih banyak pasukan musuh sehingga terjadi baku tembak yang riuh atau melakukan serangan diam-diam yang penuh strategi.Bahkan specialist yang disediakan tidak hanya manusia tapi juga hewan seprti anjing bernama Boomer, beruang bernama Cheeseburger, dan macan hutan bernama Peaches.Sayangnya, Anda hanya bisa membawa dua specialist atau fighter bersama, dan mereka bisa saja tumbang karena serangan musuh sehingga Anda harus segera membantu mereka bangun.Apabila Anda gagal membangunkan, mereka baru bisa hadir lagi dalam kurun waktu beberapa menit sehingga Anda harus mengganti keduanya dengan specialist dan fighters yang lain.Jadi Anda tetap harus mengkoordinasikan posisi maupun musuh yang akan mereka serang dan tidak boleh meninggalkan mereka di tengah baku tembak. Fitur GFH menyediakan opsi bagi pemain untuk meracik komposisi jenis serangan yang tidak hanya efektif untuk menghabisi musuh tapi juga membuat permainan Far Cry 5 lebih seru.(MMI)