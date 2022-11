Begini Performa Call of Duty: Modern Warfare II di PC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Hadirnya game Call of Duty: Modern Warfare II alias COD MW II membawa keseruan tersendiri terutama bagi penggemar setia franchise ini apalagi fast-paced first person shooter. Di sini masih disediakan dua mode, Campaign dengan jalan cerita dan Multiplayer.Mode Campaign CoD: Modern Warfare II menawarkan cerita yang baru karena versi reboot dari CoD: Modern Warfare 2. Kontennya yang hadir dengan visual grafis terkini membuat gameplay di dalamnya menyajikan efek sinematik.Medcom.id sudah menjajal CoD: Modern Warfare II di sini elemen perang dalam gelap dengan nightvision yang sangat nyata kembali dihadirkan setelah pertama kali ditawarkan pada CoD: Modern Warfare versi 2019.Pada mode Multiplayer, kualitas visual menakjubkan tadi juga ikut dihadirkan. Jadi pemain yang mendambakan aksi baku tembak kompetitif dengan tempo cepat bakal mendapatkan rasa yang berbeda.Tetap menawarkan begitu banyak mode multiplayer di sini Activison juga menyegarkan fitur Gunsmith, Perks, dan Killstreak, hingga hadirnya mode sudut pandang third-person. Padahal selama ini franchise Call of Duty selalu menjagokan sudut pandang first person.Satu hal lagi yang Medcom.id temukan adalah Call of Duty: Modern Warfare II kini menawarkan fitur berupa benchmark in-game. Tentu saja fitur ini menyediakan dua fungsi yang sangat penting.Pertama, gamer bisa mencari tahu seberapa mumpuni spesifikasi PC atau laptop gaming mereka untuk bermain di kualitas grafis tinggi. Kedua adalah menawarkan pengaturan grafis paling optimal terutama untuk mode Multiplayer lewat tolok ukur frame rate per second alias FPS.Medcom.id menjajal fitur ini pada laptop gaming yang digunakan, Lenovo Legion 5. Di sini digunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan RAM 16GB dan menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3060. Di bagian storage mengandalkan M.2 NVMe PCIe SSD.Pada fitur bencmark in-game Call of Duty: Modern Warfare II kualitas grafisnya langsung kami atur pada tingkat Ultra. Refresh rate layar laptop terdeteksi di 165Hz dan resolusi 1920x1080. Di sini berjalan sebuah simulasi singkat untuk mengukur kinerja CPU dan GPU.Skornya bisa dilihat, berbekal spesifikasi Lenovo Legion 5 tadi didapatkan frame rate rata-rata (average) di 77fps. Hasil ini cukup memuaskan dan bagi mereka yang lebih membutuhkan refresh rate tinggi maka bisa menurunkan sedikit pengaturan kualitas grafis.