The Elder Scrolls Online: Gold Road Meluncur 3 Juni, Punya 30 Jam Konten

Advertisement

(MMI)

Jakarta: Dalam acara ESO 2024 Global Reveal, ZeniMax Online Studios mengumumkan Chapter tahun ini, The Elder Scrolls Online: Gold Road. Chapter yang akan segera hadir ini menandai seri berikutnya dari kisah Elder Scrolls dengan memberikan 30 jam konten misi utama.Di dalamnya terdapat alur cerita berisi karakter yang belum pernah muncul sebelumnya dan zona baru yang sudah dikenal untuk dieksplorasi pemain. The Elder Scrolls Online: Gold Road akan hadir pada 3 Juni untuk PC/Mac, dan 18 Juni untuk konsol Xbox serta PlayStation.The Elder Scrolls Online: Gold Road, yang akan hadir pada bulan Juni, menghadirkan 30 jam konten misi utama yang membawa pemain kembali ke lokasi yang pernah muncul di The Elder Scrolls IV: Oblivion, serta melanjutkan alur cerita tahun lalu yang dimulai pada Chapter Necrom.Dalam Gold Road, pemain harus menyelidiki Ithelia, Pangeran Daedric yang belum pernah muncul di seri The Elder Scrolls dan pemain bebas untuk mengungkap rencana para pengikut setianya. Para petualang akan menjumpai Wood Elves yang oportunis, dan melindungi masyarakat West Weald dari kekacauan akibat kembalinya sang Pangeran yang Terlupakan.Sebagai bagian dari Gold Road, pemain akan mengeksplorasi dua zona baru, memerangi musuh baru, dan menggunakan sistem baru bernama Scribing yang memberikan kustomisasi pengalaman pemain yang lebih baik.Dengan Scribing, pemain bisa mengumpulkan dan menyesuaikan skill unik sesuai gaya bermain karakter dengan cara mengedit efek utama, sekunder, dan tambahan. Hal ini belum bisa dilakukan di ESO. Dengan sistem baru ini, pemain bisa bermain dengan gayanya sendiri.Bethesda mengatakan mengawali jadwal peluncuran konten baru tahun ini dengan konten tambahan dungeon ESO selanjutnya, Scions of Ithelia. Konten tambahan PvE baru ini memperkenalkan dungeon dua dan empat pemain untuk Tamriel, Oathsword Pit, dan Bedlam Veil.Peristiwa dalam dua alur cerita ini mengarah pada Chapter Gold Road mendatang, dan mengharuskan pemain serta sekutunya untuk membalaskan dendam Dewa Kutukan dan melindungi benteng misterius milik Demiprince of Maelstrom.Konten tambahan dungeon Scions of Ithelia segera hadir pada 11 Maret untuk PC/Mac, dan 26 Maret untuk konsol Xbox serta PlayStation. Paket game konten tambahan The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia akan tersedia melalui keanggotaan ESO Plus atau untuk pembelian dari Crown Store dalam game.