Habis Ys 6 Mobile, VNG Siap Rilis Game Heroes of Crown

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Jelang rilis game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim, VNG ternyata menyiapkan game baru lain yang juga menggelar event pra-registrasi untuk Heroes of Crown. Game terbaru satu ini mengusung gameplay RPG dengan sistem idle game alias game AFK.Heroes of Crown hadir sebagai game pilihan terbaik yang gamer Indonesia yang tetap ingin bermain di manapun dan kapanpun tapi sambil melakukan kegiatan lain. Game ini dijanjikan VNG akan meluncur dalam waktu dekat.Menuju momen pre-launch, VNG membuka event pra-registrasi di tanggal 9-24 Mei 2022. Gamer bisa mendaftarkan diri di situs resmi Heroes of Crown atau lewat PlayStore dan AppStore. Saat menerima notifikasi dari kedua layanan tersebut gamer Indonesia bisa langsung memainkannya lebih dulu.“Heroes of Crown adalah Game terbaru dari VNG yang dirilis untuk penggemar Genre IDLE Battle dengan tampilan yang sangat unik dan terbaik di kelasnya, dipadu dengan style gambar Anime membuat Heroes of Crown menjadi lebih unik dan berkelas,” tutur Product Operation Lead VNG, Jhonsen Lim.Heroes of Crown menyediakan ratusan Hero menarik yang bisa dikumpulkan, semua nya terdiri dari enam jenis elemen yaitu Water, Fire, Wind, Light, Dark, dan Chaos. Setiap Hero juga memiliki grade yang terdiri dari Red, Yellow, Purple, Blue, dan Green.Pertarungan di game Heroes of Crown dirancang memiliki durasi singkat yaitu sekitar tiga menit di setiap match dan tersedia 2X Auto. Jadi pemain tidak harus memperhatikan gameplay terus menerus. Di sini tetap disajikan kualitas grafis tiga dimensi yang mempesona.Tidak ketinggalan ada mode PvP dan PvE untuk kesempatan pemain menguji sejauh mana kehebatan mereka dan progres permainan di Heroes of Crown. Di masa pra-registrasi VNG juga akan meramaikan dengan beragam hadiah in-game dan offline bagi gamer Indonesia lewat sistem lucky spin dan milestone event.“Untuk menarik banyak pemain, Heroes of Crown mengadakan berbagai program Pre Register yang bertabur dengan hadiah untuk mereka yang sudah berpartisipasi dan pastinya tidak kalah menarik, salah satunya iPhone 13,” ujar Marketing Lead VNG, Sheilla Pinem.Gamer yang mendaftarkan diri di masa pra-registrasi juga akan mendapatkan in-game Diamonds untuk bekal bermain Heroes of Crown. Jadi mereka bisa merasakan pengalaman lebih dulu yang seru dari game tersebut.