Game Legendaris Age Of Empires Bakal Hadir Versi Mobile

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Penggemar game genre real-time strategy (RTS) lawas di PC yaitu seri Age of Empires bakal berkesempatan untuk kembali menikmati keseruan game tersebut tanpa harus bermain di PC.Pada perayaan hari jadi ke-25 franchise Age of Empires, Xbox Game Studios yang merupakan divisi game Microsoft mengumumkan bahwa mereka sedang menyiapkan Age of Empires Mobile.Sesuai dengan namanya game tersebut akan hadir untuk Android dan iOS namun ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya sudah ada Age of Empires: Castle Siege dengan model defense tower dan Age of Empires: World Domination yang mengusung gameplay RTS.Sayangnya kedua game tadi berusia pendek. Age of Empires: Castle Siege ditutup setelah tersedia selama empat tahun dan Age of Empires: World Domination hanya satu tahun.Trailer Age of Empires Mobile hanya berdurasi 24 detik dan sama sekali tidak memberikan petunjuk mengenai gameplay yang bakal disajikan. Jadi kita masih harus menunggu kabar terbaru dari pihak Xbox.Xbox Game Studios tampaknya sangat optimis bahwa game mobile dengan gameplay khas kali ini akan berhasil merebut hati penggemar lama dan baru. Mereka berkaca dari kesuksesan Age of Empires V yang dirilis tahun lalu dengan mengembalikan gameplay khas dari seri pertama dan kedua.Microsoft dan Xbox Game Studios sendiri tengah agresif membawa game ke platform mobile. Activision sedang merampungkan proses akuisisi Blizzard King untuk tahun 2023. Langkah ini menandakan usaha untuk semakin agresif “bermain” di segmen game mobile.Diketahui bahwa sejumlah publisher game ternama yang betah di segmen konsol dan PC kini berlomba menguasai pasar game mobile. Pola strategi yang sama diperlihatkan mereka, yaitu menyediakan game mobile dari franchise terkenal di PC dan konsol.