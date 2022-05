Siapkan Primogem di 31 Mei, Update Genshin Impact Versi 2.7 Bawa Dua Karakter Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: MiHoYo atau HoYoversi akhirnya mengumumkan tanggal rilis untuk update Genshin Impact Versi 2.7 yaitu di tanggal 31 Mei 2022. Sama seperti sebelumnya, di update terbaru juga akan tersedia karakter baru yang bisa didapatkan lewat banner Wishes menggunakan Primogem.Traveller alias pemain Genshin Impact harus menyiapkan Primogem mereka untuk mendapatkan satu karakter bintang lima dan satu lagi bintang empat, ditambah keduanya adalah karakter perempuan yang menawan dengan gaya serangan unik.Kedua karakter tersebut adalah Yelan dan Kuki Shinobu. Pertama, Yelan dikisahkan sebagai perempuan misterius yang merupakan pemilik kedai teh Yanshang dan petugas intelijen khusus Liyue. Dia menggunakan senjata jenis panas (bow) dan jenis serangan Hydro DPS.Karakter kedua adalah Kuki Shinobu yang merupakan perwakilan dari kelompok Arataki gang. Dia memiliki kemampuan dengan senjata jenis pedang dan serangan elemen Electro. Shinobu punya skill untuk menyedot Health Point sendirid saat menyembuhkan anggota ‘party’ sementara tetap melancarkan seragan Electro kepada lawan.Tidak hanya bisa mendapatkan Yelan dan Kuki Shinobu, pemain Genshin Impact juga berkesempatan untuk memperoleh karakter Arataki Itto dalam fitur Wishes. Update Genshin Impact Versi 2.7 akan menawarkan petualangan baru di area The Chasm.Event “Perilous Trai” akan menawarkan Archon Quest Story terbaru. Di sini dikisahkan pemain bersamaa karakter Yanfei, Yelan, Arataki Itto, dan Kuki Shinobu terjebak dalam bahaya dan misteri di dalam area The Chasm. Xiao the Vigilant Yaksha juga ternyata menjadi target dari misteri yang melingkupi area tersebut.Petualangan ini akan mengungkap jawaban dari sejarah masyarakat Liyue 500 tahun silam saat melawan sebuah monster misterius. Di sini sosok dari yaksha seperti Xiao akan terjawab seiring sejarah dari Liyue.Tidak hanya Archon Quest, di kesempatan ini juga berlangsung event “A Muddy Bizzare Adventure” pemain akan membantu akademisi Hossein the Sumeru untuk menyelidiki batu lumpur yang menyelimuti tambang The Chasm yang memicu munculnya sejumlah monster.Di kawasan Inazuma, Arataki Gang juga sudah menyiapkan perayaan yang drum yang bisa diikuti dan dimainkan oleh Traveller. Di event lain yaitu “Core of the Apparatus” pemain bisa membantu pedagang dari Fontaine untuk mengumpulkan material yang digunakan dalam pembuatan model robot.