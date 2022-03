CD Projekt Garap Game The Witcher ke-4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Beberapa tahun lalu CD Projekt Red pernah menyatakan bahwa kisah perjalanan Geralt The Rivia dari trilogi The Witcher harus berahir di seri ketiga franchise game tersebut. Namun mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan franchise game ini ke depannya.Kini beredar informasi bahwa CD Projekt sedang menggarap game The Witcher ke-4 yang mungkin dengan nama berbeda. Hal ini disebabkan ada dugaan bahwa Geralt tidak menjadi karakter protagonis utama.Dikutip dari situs PC Gamer, kabar pembuatan game sudah dipastikan oleh CD Projekt lewat unggahan akun Twitter resmi @witchergame yang memuat sebuah emblem dengan teks “The Witcher: A New Saga Begins”.Emblem tersebut terlihat tertimbun salju dengan sebagian bentuknya terlihat berbeda dari embel khas The Witcher sebelumnya. Di sini juga dilengkapi tautan ke situs resmi game tersebut.CD Projekt menyatakan bahwa game terbaru The Witcher sedang digarap dna menggunakan game engine jenis Unreal Engine 5 yang diperkenalkan jelang peluncuran PS5, bukan REDengine.Keputusan ini disampaikan sebagai bagian kerja sama strategis beberapa tahun ke depan bersama Epic Games untuk meracik pengalaman game open-world terbaik. Sayangnya mereka menyatakan bahwa saat ini belum ada tanggal pasti game ini akan dirilis.REDengine merupakan game engine garapan CD Projekt yang saat ini masih digunakan oleh franchise Cyberpunk 2077 sementara Unreal Engine 5 banyak digunakan pada game terkini terutama yang diluncurkan untuk PS5.Kabar ini jelas kabar bahagia bagi penggemar The Witcher mengingat seri ketiganya menerima banyak penghargaan di industri game dna menjadi salah satu game single player terbaik di tengah tren game online.Tidak cuma itu, apabila The Witcher ke-4 menerima apresiasi positif maka ini bisa menjadi obat atas kegagalan Cyberpunk 2077. Game satu ini dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi gamer setelah begitu banyak teaser yang dipamerkan CD Projekt selama bertahun-tahun.