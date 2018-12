Ini Daftar Game Terbaik Versi Game Awards 2018

Perhelatan besar industri game baru saja usai. Game Awards 2018 telah memberikan penghargaan kepada game kelas AAA terbaik yang sudah dirilis di tahun ini.Game Awards 2018 yang membagikan 30 penghargaan kepada game dan studio pembuatnya ini telah digelar di Amerika Serikat sebagai acara tahunan kelimanya. Pada acara tersebut, beberapa studio game juga memberikan bocoran terbaru dari karyanya.Misalnya, Ubisoft yang menyiapkan sekuel dari Far Cry 5, game lawas Crash Team Racing (CTR) yang dirilis ulang, dan Counter Strike: Global Offensive yang kini menyediakan mode battle royale.Namun, pemberian penghargaan adalah yang dinanti. Seperti yang sudah Medcom.id sebutkan daftar game yang menjadi nominasinya beberapa hari lalu, dari hasil acara ini gamer bisa mendapatkan referensi game terbaik untuk dimainkan.Pada kategori game terbaik tahun ini atau Game of The Year dimenangkan oleh God of War garapan Santa Monica. Kemudian di kategori Best Ongoing Game atau rajin memberikan update konten kepada pemainnya adalah game Fortnite buatan Epic Games.Di kategori Best Game Direction atau dengan inovasi dan pengembangan terbaik dimenangkan lagi oleh God of War yang artinya mereka sudah mengantongi dua penghargaan.Beralih ke kategori Best Narrative yakni dengan cerita dan penyampaian terbaik, game Red Dead Redemption 2 buatan studio pengembang GTA yaitu Rockstar Games berhasil memperoleh penghargaan pertamanya setelah dirilis bulan dua bulan lalu.Pada kategori Best Action/Adventure Game, God of War kembali berhasil mengantongi penghargaan. Di kategori Best Role-Playing Game dimenangkan oleh Monster Hunter: World buatan Capcom.Masih dengan pembagian genre game, Dragon Ball FighterZ berhasil menjadi Best Fighting Game tahun ini, dan di kategori Best Sports/Racing terpilih Forza Horizon 4 yang bernaung di Microsoft Studios.Kini di kategori Best Multiplayer Game ternyata Fortnite masih jadi yang terkuat dan di kategori Best Esport Game ternyata Fortnite gagal mengalahkan Overwatch. Game Awards 2018 juga memberikan penghargaan kepada acara League of Legend Worlds Championship sebagai Best Esport Event.(MMI)