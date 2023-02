Magic: The Gathering Segara Rilis Set Phyrexia: All Will Be One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Wizard of the Coast akan meluncurkan Phyrexia: All Will Be One, set terbaru dari permainan kartu Magic: The Gathering.Cerita ketiga dari empat bagian alur cerita Phyrexia: All Will Be One akan membawa para pemain untuk merasakan keindahan sekaligus horor dari Phyrexian – tokoh antagonis tertua dan berkesan dalam serial Magic – dalam mengejar impiannya dalam menguasai multiverse.Set ini memiliki 271 kartu dan akan tersedia untuk dimainkan pada tabletop mulai 10 Februari mendatang.Selama ribuan tahun, Phyrexians telah berusaha untuk menguasai berbagai dunia dengan menggunakan kemampuan mereka dalam mengubah setiap makhluk hidup menjadi sebuah makhluk horor biomekanik.Pahlawan serial Magic, para Planeswalkers, telah berhasil menghentikan setiap invasi yang dilakukan Phyrexians, setidaknya sampai sekarang. Pemimpin Phyrexia, Elesh Norn, telah mengembangkan sebuah cara untuk menginfiltrasi seluruh penjuru multiverse, salah satunya yaitu dengan mengorupsi karakter-karakter Magic yang paling heroik dan ternama.Lini produk Jumpstart dan Commander akan kembali dalam seri Phyrexia: All Will Be One dengan dua dek Commander (satu bertemakan Phyrexia dan satu bertema perlawanan heroik terhadap Phyrexia) dan sepuluh booster Jumpstart terbaru akan diperkenalkan dalam set ini.Phyrexia: All Will Be One berfokus dalam menampilkan horor para Phyrexians melalui mekanik terbaru dalam set ini. Dua mekanik tersebut diantaranya Corrupted yang akan memberikan keuntungan tambahan kepada pemain apabila lawan mempunyai tiga atau lebih poison counters.Lalu, Oil Counters yang memperlihatkan penyebaran Phyrexia ke segala penjuru multiverse. Mekanik favorit dari para pemain Magic, yaitu Proliferate, akan kembali dengan sinergi tinggi pada kedua mekanik terbaru yang hadir dalam set ini.Terakhir, Poison Counters, juga akan kembali dalam set ini melalui mekanik Toxic sebagai cara bagi para pemain untuk mengalahkan lawan mereka dengan lebih cepat dengan mengubah musuh menjadi berpihak ke sisi Phyrexia.Untuk mengabadikan kengerian para Phyrexians, set ini menampilkan beberapa desain showcase yang berbeda, semuanya terinspirasi dari horor khas Jepang.40 kartu akan menampilkan karya seni Ichor, sedangkan 10 Planeswalker dari set tersebut diberi sebuah desain ala seni manga yang borderless. Elesh Norn, sebagai pemimpin Phyrexian, juga diberikan desain seni khusus yang dikerjakan oleh seniman manga terkemuka Jepang Junji-Ito.10 full-art desain suasana habitat (basic lands) pada set ini menggambarkan juga kengerian Phyrexians. Lima diantaranya melalui simbol infected mana dan lima lainnya melalui desain panorama.Terakhir, peringatan ulang tahun Magic yang ke-30 akan berlanjut dengan berbagai promo unik yang hadir di WPN store untuk dirayakan bersamaan dengan peluncuran Phyrexia: All Will Be One.Phyrexia: All Will Be One akan tersedia dalam paket Draft Boosters, Set Boosters, Collector Boosters, Jumpstart Boosters, Commander Decks, Bundles dan sebuah Compleat Bundle Edition.